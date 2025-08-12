Οριστικό: Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Στην πρωτεύουσα της Πολιτείας της Αλάσκας, το Άνκορατζ θα γίνει τον Δεκαπενταύγουστο η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έκανε γνωστό το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ελλάδας ο Λευκός Οίκος.

Την είδηση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου Καρολάιν Λέβιτ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, λέγοντας πως οι συνομιλίες των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

Στην άλλη άκρη της χώρας

«Την Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα), ο Πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη της χώρας, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, για μια διμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» είπε η Λέβιτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Προπαρασκευαστική συνομιλία είχαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

Στο μεταξύ οι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις των δυο ανδρών με στόχο τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν χτυπήσει «κόκκινο». Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε -στο πλαίσιο αυτό- τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προετοιμασίες για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν αποδοτικές συνομιλίες.