Η Ευρώπη «βλέπει» πόλεμο; - Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα κρατά την ανάσα της ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η Ευρώπη τριπλασιάζει την ταχύτητα επανεξοπλισμού της.

Η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται ότι θα ευνοεί την Μόσχα, αλλά και κάθε αναθεωρητική δύναμη, κάτι που προφανώς ανησυχεί τις ευρωπαϊκές χώρες.

Τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία, όπως και η Σουηδία και η Φινλανδία ανησυχούν ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι δυνητικοί στόχοι της Μόσχας, ενώ και η Γερμανία -με την αποπρόσαλλη πολιτική Τραμπ- θεωρεί ότι πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητες αυτόνομης άμυνάς της.

Κάπως έτσι οι αμυντικές βιομηχανίες στη γηραιά ήπειρο ζουν στιγμές δόξας.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των Financial Times η ανοικοδόμηση της άμυνας της Ευρώπης έχει ανεβάσει ταχύτητα, για να προλάβει ενδεχόμενες αρνητικές εκπλήξεις.

Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια υπολειτουργίας οι κολοσσοί της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη έχουν αφυπνιστεί παραγωγικά επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να αυξήσουν και την παραγωγή, αλλά και τα έσοδα από τα δεκάδες εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε υλοποίηση σε όλη τη γηραιά ήπειρο.

Οι Financial Times σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που καλύπτει 150 εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με 37 αμυντικές εταιρείες έδειξαν περίπου 7 εκατομμύρια τ.μ. νέων βιομηχανικών χώρων, ιδιαίτερα για την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων.

Η έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΕ

Αυτή η άνοδος οφείλεται σε μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία ASAP ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις χρηματοδοτούμενες εγκαταστάσεις να επεκτείνονται ταχύτερα.

Σημαντικά έργα περιλαμβάνουν την κοινή μονάδα της Rheinmetall στην Ουγγαρία και την επέκταση του γερμανικού εργοστασίου της MBDA στο πλαίσιο συμβολαίων του ΝΑΤΟ.

Παρά την ανάπτυξη, παραμένουν προκλήσεις — συνεχίζονται τα σημεία συμφόρησης σε τομείς όπως οι κινητήρες πυραύλων και τα εκρηκτικά, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Ρωσίας στις δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς.

Η ΕΕ εισάγει περαιτέρω μέτρα — πρόσθετη αμυντική πρωτοβουλία 1,5 δισ. ευρώ και ευρύτερα προγράμματα όπως το ReArm Europe, με στόχο δαπάνες και δάνεια εκατοντάδων δισ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατιωτικής παραγωγής και της ικανότητας προμηθειών.

Για παράδειγμα, η Rheinmetall σχεδιάζει να αυξήσει δραστικά την παραγωγική της ικανότητα σε οβίδες των 155 χιλιοστών — από 70.000 σε 1,1 εκατομμύριο τεμάχια έως το 2027.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα Άντριους Κουμπίλιους επιβεβαίωσε την εκτεταμένη κλίμακα του επανεξοπλισμού της γηραιάς ηπείρου και επισήμανε ότι η παραγωγή πυρομαχικών από τα 300.000 βλήματα πριν την εισβολή στην Ουκρανία έχει εκτοξευτεί στα 2.000.000 μέχρι το τέλος του 2025.