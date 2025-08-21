Με μια βαλίτσα στο χέρι: Ποιοι Ευρωπαίοι θέλουν να μετακομίσουν επειγόντως – Τι λένε οι Έλληνες

Όλο και πιο συχνή γίνεται η επιθυμία των Ευρωπαίων να εγκαταλείψουν την περιοχή τους, με περισσότερους από έναν στους δέκα να σκέφτεται το σενάριο της μετανάστευσης είτε από ανάγκη είτε από επιλογή. Αυτό αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Από την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης, μέχρι τις ευκαιρίες απασχόλησης, οι λόγοι που οδηγούν τους Ευρωπαίους στο να πάρουν την απόφαση να εγκαταλείψουν την περιοχή τους ποικίλουν.

Μάλιστα, η δημοσκόπηση έδειξε ότι εντός της επόμενης 5ετίας, το 7% των Ευρωπαίων θα ήθελε να μετακομίσει από επιλογή και το 4% από ανάγκη.

«Σχεδιάζετε να παραμέινετε στην περιοχή σας για τα επόμενα πέντε χρόνια;»/ Ευρωβαρόμετρο

Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τον κατάλογο των χωρών, τις οποίες οι κάτοικοι θέλουν να εγκαταλείψουν. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Πορτογαλία και την Ουγγαρία (16% για την καθεμία). Ακολουθεί η Γαλλία με 15% και στη συνέχεια η Ελλάδα και η Πολωνία με 12% έκαστη.

Στο αντίποδα, η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών, τις οποίες οι κάτοικοι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν από επιλογή, με ποσοστό 94%. Δεύτερη έρχεται η Κροατία με 90%.

Οι λόγοι που οδηγούν στην «φυγή»

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν να μετακομίσουν είτε από επιλογή είτε από ανάγκη. Τι κρύβεται όμως πίσω από τις δύο αυτές εναλλακτικές; Οι άνθρωποι που δήλωσαν στην δημοσκόπηση ότι ενδέχεται να φύγουν, το κάνουν κυρίως στην προσπάθειά τους να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας ή επειδή έχουν περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες (29%).

Βέβαια, το πολιτικό σκηνικό δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει την απόφαση των Ευρωπαίων. Το 23% δηλώνει επιλέγει να φύγει λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στο πολιτικό περιβάλλον της περιοχής ή της χώρας του.

Τα υψηλότερα επίπεδα δυσαρέσκειας - μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να φύγουν - αναφέρθηκαν στη Σλοβακία (50%), τη Μάλτα (45%), το Λουξεμβούργο (38%), την Κροατία και την Ουγγαρία (αμφότερες 36%). Και εδώ η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, καθώς ακολουθεί την Ρουμανία (32%) με ποσοστό (31%).

«Σχεδιάζετε να αφήσετε την περιοχή σας για κάποιο από τους λόγους αυτούς;»/ Ευρωβαρόμετρο

Όλο και πιο σπάνια η προσιτή στέγη

Το στεγαστικό πρόβλημα έχει πάρει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις με τους ντόπιους να αδυνατούν να βρουν προσιτή και ποιοτική στέγη. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μια χώρα της Ευρώπης, αλλά πιέζει τους κατοίκους ολόκληρης της ηπείρου. Γι’ αυτό το 22% όσων επιθυμούν να μετακομίσουν αναφέρουν ως σημαντικό παράγοντα το στεγαστικό.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ισπανία, καθώς το 40% των ανθρώπων που μένουν εκεί χαρακτηρίζουν το στεγαστικό ως τον κύριο λόγο μετανάστευσής τους. Επίσης υψηλό ποσοστό κατέγραψαν οι Τσέχοι.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την ευρωπαϊκή τάση στέγασης, το υψηλό κόστος στέγασης εμποδίζει το 64% των δυνητικών αγοραστών. Μεταξύ αυτών, το 40% δεν μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα για προκαταβολή, ιδίως στην Τσεχία (60%) και την Ελλάδα (58%).