Ο πλούτος της Ευρώπης: Ποια κράτη κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο - Η θέση της Ελλάδας

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που καταγράφει η Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου για το 2025 από την UBS.

Σύμφωνα με αυτά, οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέχουν πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου (54%), ενώ η Ευρώπη κατέχει μόνο το 22%, με τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της να κυριαρχούν στον κατάλογο.

Όπως μεταφέρει το Euronews, αναλύοντας τα στοιχεία της Παγκόσμιας Έκθεσης Πλούτου, οι ΗΠΑ κατέχουν περισσότερο από το ένα τρίτο και η Κίνα περίπου το ένα πέμπτο.

Η έκθεση της UBS καλύπτει 56 χώρες και αγορές, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 92% του παγκόσμιου πλούτου.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε προσωπικό πλούτο με 34,7% (150,9 τρισ. ευρώ), ακολουθούμενες από την Κίνα με 19,4% (84,2 τρισ. ευρώ). Η Ιαπωνία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 4,5% (19,7 τρισ. ευρώ).

«Νικητές» και «ηττημένοι» στην Ευρώπη

Η Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας- κατέχει το 22,3% του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου.

Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει το υψηλότερο μερίδιο του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου με 3,84%, ακολουθούμενο από τη Γερμανία με 3,76%. Η Γαλλία δεν απέχει πολύ με μερίδιο 3,3%.

Η Ιταλία (2,25%) και η Ισπανία (1,95%) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στην Ευρώπη. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης καταλαμβάνουν τις πέντε πρώτες θέσεις σε αυτόν τον κατάλογο.

Το συνδυασμένο μερίδιο των πέντε κορυφαίων οικονομιών της Ευρώπης (15,1%)-Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του μεριδίου της Κίνας στον παγκόσμιο προσωπικό πλούτο (19,4%).

Η Ολλανδία (1,14%) και η Ελβετία (1,04%) κατέχουν μερίδια άνω του 1%.

Τα μερίδια παγκόσμιου πλούτου άλλων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται πολύ κάτω από αυτό το όριο. Δεκαεννέα από τις 31 χώρες έχουν μερίδια μικρότερα από 0,4%.

Για αρκετές χώρες, το παγκόσμιο μερίδιο πλούτου είναι κάτω από 0,1%. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Κύπρος, η Εσθονία και η Μάλτα. Η Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από αυτό, με 0,2%.

Σε ονομαστικούς όρους, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει 16,7 τρισ. ευρώ σε προσωπικό πλούτο, ακολουθούμενο από τη Γερμανία (16,4 τρισ. ευρώ) και τη Γαλλία (14,3 τρισ. ευρώ). Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν ξεπερνά το όριο των 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ανατολική Ευρώπη βελτιώνει τις επιδόσεις της, η Δύση μένει πίσω

Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε το μεγαλύτερο άλμα στο συνολικό προσωπικό πλούτο το 2024 - πάνω από 12% αύξηση σε σύγκριση με το 2023, λίγο μπροστά από τη Βόρεια Αμερική. Πρόσθεσε 28.000 νέους εκατομμυριούχους, δηλαδή αύξηση 2,9%, καθιστώντας την περιοχή ισχυρή ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Ο συνολικός προσωπικός πλούτος στην ευρύτερη Κίνα αυξήθηκε κατά 3,4% από το 2023 έως το 2024, ξεπερνώντας το 2,7% της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική αυξήθηκαν κατά 4,2%, καθιστώντας την τη μόνη άλλη περιοχή με θετική ανάπτυξη. Η Δυτική Ευρώπη και η Ωκεανία (και οι δύο -1,5%) και η Λατινική Αμερική (-4,3%) σημείωσαν μείωση, μετά την προσαρμογή για το μέγεθος του πληθυσμού.

Τι είναι ο προσωπικός πλούτος

Ο πλούτος ή η καθαρή αξία ορίζεται ως η αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως κατοικίες) που κατέχουν οι ιδιώτες, μείον τα χρέη τους, σύμφωνα με την έκθεση. Περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων, αλλά όχι τα δικαιώματα σε κρατικές συντάξεις.

Ο πλούτος ανά ενήλικα αυξήθηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ του 2023 και του 2024, αν και σε λίγες σημειώθηκε μείωση. Το άρθρο του Euronews "Παγκόσμια έκθεση για τον πλούτο: Σε ποια χώρα της ΕΕ αυξήθηκε περισσότερο- Οι επιδόσεις Κύπρου και Ελλάδας" δείχνει πώς αυτό άλλαξε σε προσωπικό επίπεδο.

Εν τω μεταξύ, το πλουσιότερο 10% στην ευρωζώνη κατείχε το 57,3% του συνολικού καθαρού πλούτου των νοικοκυριών το τελευταίο τρίμηνο του 2024, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς η ανισότητα του πλούτου ποικίλλει ευρέως στην Ευρώπη εδώ.