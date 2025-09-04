Αυτές είναι οι κύριες ανησυχίες των κατοίκων στα αστικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τους κατοίκους των αστικών κέντρων, το στεγαστικό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού η εύρεση μιας οικονομικά προσιτής στέγης μοιάζει με κυνήγι του χαμένου θησαυρού.

Περίπου το 51% των κατοίκων των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχεί για τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγασης, ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη ανησυχία τους.

Τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ ζουν σήμερα σε αστικές περιοχές - ένα ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 78% έως το 2050.

Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν ζωτικές μηχανές οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης. Ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένες από τα προβλήματά τους.



Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι οι αστικοί πληθυσμοί ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για βασικά τοπικά ζητήματα.

Τι προβληματίζει τους Ευρωπαίους αστούς

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούν την οικονομικά προσιτή στέγαση ένα άμεσο και επείγον πρόβλημα, με τους ερωτηθέντες στην Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ισπανία να βιώνουν το ζήτημα εντονότερα από ό,τι αλλού.

Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους βρίσκονται επίσης στην κορυφή της λίστας με τις ανησυχίες που έχουν οι κάτοικοι των πόλεων της ΕΕ, όπως αναφέρει το Euronews.

Οι οικονομικά προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες, η οικονομική ανάπτυξη και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες επισημάνθηκαν επίσης από το 29% των ερωτηθέντων ως άλλα βασικά ζητήματα.



Σχεδόν 9% από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η πόλη τους θα ωφεληθεί από την ανακαίνιση υφιστάμενων κατοικιών για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας.



Στο μεταξύ, μόνο το 8% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι τοπικές αρχές κάνουν αξιοπρεπή δουλειά όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Για τη βελτίωση της κινητικότητας στους τόπους όπου ζουν, οι πολίτες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν περισσότερες επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τους ποδηλατόδρομους και τις περιοχές για περπάτημα.



Η έρευνα διεξήχθη μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI), με ορισμένους από τους ερωτηθέντες να στρατολογούνται μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης.



Η έρευνα περιελάμβανε 11.998 συνεντεύξεις σε πόλεις, 11.882 συνεντεύξεις σε προάστια και κωμοπόλεις και 7.975 συνεντεύξεις σε αγροτικές περιοχές.