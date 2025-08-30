Υγεία Eurostat Ευρωπαίοι οδοντίατρος Περίθαλψη

Eurostat: 27,1% των Ελλήνων «προσπέρασε» το ραντεβού στον οδοντίατρο λόγω οικονομικής δυσχέρειας

Τα στοιχεία της Eurostat προσθέτουν δύο ακόμη λόγους που οδήγησαν τους Έλληνες στην παραμέληση της οδοντιατρικής περίθαλψης: τις τεράστιες λίστες αναμονής και την απόσταση από τον οδοντίατρο.

Φωτγραφία: Unsplash
Φωτγραφία: Unsplash
Μαρία Γεωργακοπούλου
Μαρία Γεωργακοπούλου

Οι οικονομικοί λόγοι, οι τεράστιες λίστες αναμονής και η απόσταση αποτέλεσαν αποτρεπτικούς παράγοντες για το 6,3% των ατόμων άνω των 16 ετών στην ΕΕ για μια επίσκεψη στον οδοντίατρο.

Τα στοιχεία που κοινοποίησε η Eurostat αναφέρονται σε άτομα στην ΕΕ, τα οποία έχρηζαν οδοντιατρικής περίθαλψης το 2024 και δεν κατάφεραν να πάνε στον οδοντίατρο.

Ανάμεσα στην χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία (27,1%) στο ποσοστό ατόμων με ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης. Μάλιστα, απέχει κατά πολύ από τις χώρες που ακολουθούν.

Συνεχίζοντας, το ποσοστό αυτό στη Λετονία αγγίζει το 16,5% και στην Ρουμανία το 16,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Μάλτα (0,4%), τη Γερμανία (0,9%) και την Κροατία (1,1%).

Πηγή: Eurostat
Πηγή: Eurostat

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δήλωσαν ότι δεν κάλυψαν τις ανάγκες τους για οδοντιατρική περίθαλψη το 2024 ήταν σημαντικά υψηλότερο, 13,7 %, από το ποσοστό των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, 5,1 %. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οι σημαντικότερες διαφορές στην αναφορά ανεκπλήρωτων αναγκών για οδοντιατρική περίθαλψη παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία, όπου το 43,5 % των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν τέτοιες ανεκπλήρωτες ανάγκες, σε σύγκριση με το 12,6 % των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο, μια διαφορά 30,9 % και στην Ελλάδα, όπου το 52,8% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες οδοντιατρικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 22,7 % των ατόμων που δεν διατρέχουν κίνδυνο, δηλαδή μια διαφορά 30,1 ποσοστιαίων μονάδων. Μεγάλες διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης στη Λετονία (24,5 %) και την Πορτογαλία (20,5 %).

Αντίθετα, η Γερμανία (1,3 %), η Μάλτα (1,5 %) και η Πολωνία (1,7 %) κατέγραψαν τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των ποσοστών των ανεκπλήρωτων αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και εκείνων που δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

