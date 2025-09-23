Οικονομική δυσκολία στην Πελοπόννησο: 9 στα 10 νοικοκυριά παλεύουν να τα βγάλουν πέρα

Η τελευταία έκθεση της Eurostat φέρνει την Ελλάδα στην κορυφή της οικονομικής πίεσης στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στις στατιστικές και την πραγματικότητα του πορτοφολιού των πολιτών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Eurostat η Ελλάδα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην οικονομική δυσκολία των νοικοκυριών.

Σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά αναφέρουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η θέρμανση, η σίτιση και η στέγαση.

