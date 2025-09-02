Eurostat: Τελευταία η Ελλάδα στην οικονομική ενίσχυση των φοιτητών

Στα 533 ευρώ ανά μαθητή ανήλθε η μέση χρηματοδοτική ενίσχυση των κυβερνήσεων της Ε.Ε. προς τα νοικοκυριά και τους φοιτητές το 2022 για την ανώτερη δευτεροβάθμια και την μετά-δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Ελλάδα παρείχε την χαμηλότερη τιμή οικονομικής ενίσχυσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόλις 20 ευρώ.

Στις χώρες με την χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση την τριάδα – μαζί με την Ελλάδα- συμπληρώνει η Κροατία (97 ευρώ) και η Τσεχία (115 ευρώ).

Αντίθετα, η Δανία «κατέκτησε» την κορυφή δαπανώντας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 8.024 ευρώ. Ακολουθεί η Ιρλανδία με 5.692 ευρώ και η Σουηδία με 4.948 ευρώ.

Πηγή: Eurostat

Όσον αφορά την ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα υψηλότερα ποσά οικονομικής ενίσχυσης καταβλήθηκαν από τις Κάτω Χώρες (1.790 ευρώ), τη Σουηδία (1.741 ευρώ) και τη Δανία (1.644 ευρώ). Αντίθετα, η οικονομική ενίσχυση ήταν χαμηλότερη στην Κροατία (7 ευρώ), την Πολωνία (16 ευρώ) και την Ουγγαρία (76 ευρώ).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το επίπεδο της οικονομικής ενίσχυσης προς τα νοικοκυριά και τους φοιτητές ήταν υψηλότερο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την ανώτερη δευτεροβάθμια και τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Λετονία και τη Σλοβενία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης προέρχεται κυρίως από την κυβέρνηση, με μικρότερο ρόλο των ιδιωτικών πηγών, ενώ ακόμη μικρότερος είναι ο ρόλος των μη εγχώριων πηγών. Το μερίδιο των συνολικών δαπανών για την εκπαίδευση το 2022 που προήλθε από τις κυβερνήσεις κυμάνθηκε μεταξύ των χωρών της ΕΕ από 65 % στην Ελλάδα έως 95 % στη Ρουμανία.

Η οικονομική ενίσχυση για την εκπαίδευση σε νοικοκυριά ή φοιτητές μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως υποτροφίες, δημόσια δάνεια και επιδόματα που εξαρτώνται από το καθεστώς του φοιτητή.