Πληθωρισμός: Στο 3,1% η Ελλάδα τον Αύγουστο – Σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη
Στην ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε το 2,1%, ελαφρώς αυξημένος από το 2% του Ιουλίου.
Πτώση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, διαμορφούμενος στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Στην ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε το 2,1%, ελαφρώς αυξημένος από το 2% του Ιουλίου.
Οι «κινητήριες δυνάμεις» του πληθωρισμού
Στη ζώνη του ευρώ, οι κατηγορίες που επηρεάζουν περισσότερο τον πληθωρισμό είναι:
- Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός: 3,2% (έναντι 3,3% τον Ιούλιο)
- υπηρεσίες: 3,1% (έναντι 3,2% τον Ιούλιο)
- Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα: 0,8% (σταθερά)
- Ενέργεια: -1,9% (έναντι -2,4% τον Ιούλιο)
Ο δομικός δείκτης –που εξαιρεί ενέργεια και μη επεξεργασμένα τρόφιμα– επιβραδύνθηκε οριακά στο 2,3% από 2,4%.
Ελλάδα: Σημαντική πτώση
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας κινείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο, τον Αύγουστο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση (-0,6%). Αντίθετα, το Βέλγιο είχε τη μεγαλύτερη άνοδο με +1,5%.
Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης
- Γερμανία: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,1% (από 1,8%), σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Οι αναλυτές του Reuters είχαν προβλέψει 2,0%.
- Γαλλία: Στο 0,8% σε ετήσια βάση, με σταθερές τιμές τροφίμων και ήπια πτώση στην ενέργεια. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%.
- Ισπανία: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση, με τα μηνιαία στοιχεία αμετάβλητα.
- Ιταλία: Στο 1,7% σε ετήσια βάση, με μείωση στην ενέργεια αλλά άνοδο στα τρόφιμα. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.
Η στάση της ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% στην τελευταία της συνεδρίαση και αναμένεται να το διατηρήσει και τον Σεπτέμβριο. Οι συζητήσεις για νέες μειώσεις πιθανόν να επανέλθουν το φθινόπωρο, εφόσον η ευρωπαϊκή οικονομία επιβραδυνθεί υπό την πίεση των αμερικανικών δασμών.