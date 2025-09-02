Πληθωρισμός: Στο 3,1% η Ελλάδα τον Αύγουστο – Σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη

Πτώση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, διαμορφούμενος στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Στην ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε το 2,1%, ελαφρώς αυξημένος από το 2% του Ιουλίου.

Οι «κινητήριες δυνάμεις» του πληθωρισμού

Στη ζώνη του ευρώ, οι κατηγορίες που επηρεάζουν περισσότερο τον πληθωρισμό είναι:

Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός: 3,2% (έναντι 3,3% τον Ιούλιο)

υπηρεσίες: 3,1% (έναντι 3,2% τον Ιούλιο)

Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα: 0,8% (σταθερά)

Ενέργεια: -1,9% (έναντι -2,4% τον Ιούλιο)

Ο δομικός δείκτης –που εξαιρεί ενέργεια και μη επεξεργασμένα τρόφιμα– επιβραδύνθηκε οριακά στο 2,3% από 2,4%.

Euro area #inflation expected to be at 2.1% in August 2025, up from 2.0% in July 2025. Components: food, alcohol & tobacco +3.2%, services +3.1%, other goods +0.8%, energy -1.9% - flash estimate https://t.co/qWJNIlb1BC pic.twitter.com/eZtANd0sjj — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 2, 2025

Ελλάδα: Σημαντική πτώση

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας κινείται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης από τον περασμένο Οκτώβριο, τον Αύγουστο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση (-0,6%). Αντίθετα, το Βέλγιο είχε τη μεγαλύτερη άνοδο με +1,5%.

Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

Γερμανία: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,1% (από 1,8%), σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Οι αναλυτές του Reuters είχαν προβλέψει 2,0%.

Γαλλία: Στο 0,8% σε ετήσια βάση, με σταθερές τιμές τροφίμων και ήπια πτώση στην ενέργεια. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Ισπανία: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση, με τα μηνιαία στοιχεία αμετάβλητα.

Ιταλία: Στο 1,7% σε ετήσια βάση, με μείωση στην ενέργεια αλλά άνοδο στα τρόφιμα. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Η στάση της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% στην τελευταία της συνεδρίαση και αναμένεται να το διατηρήσει και τον Σεπτέμβριο. Οι συζητήσεις για νέες μειώσεις πιθανόν να επανέλθουν το φθινόπωρο, εφόσον η ευρωπαϊκή οικονομία επιβραδυνθεί υπό την πίεση των αμερικανικών δασμών.