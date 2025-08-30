«Χρυσάφι» πληρώνουμε κρέας και ψάρια: Διψήφιες αυξήσεις εν μέσω θέρους

Οι οικονομικές πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά εντείνονται. Ο πληθωρισμός άγγιξε τον Ιούλιο το 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ήρθε η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για φωτίσει μια νέα ανησυχητική εικόνα της αγοράς και της ακρίβειας.

Οι τιμές σε βασικές κατηγορίες τροφίμων έχουν εκτοξευθεί, με τους καταναλωτές να πληρώνουν «χρυσάφι» για κρέας και ψάρια, ενώ οι αυξήσεις σε σοκολάτες και είδη πρωινού είναι επίσης διψήφιες.

Διψήφιες αυξήσεις σε βασικά αγαθά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τον Αύγουστο 2025, ο πληθωρισμός στο σύνολο των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +1,59%, μια φαινομενικά ήπια τιμή. Ωστόσο, η εικόνα αυτή είναι παραπλανητική, καθώς κρύβει πίσω της τεράστιες αυξήσεις σε προϊόντα που αποτελούν βασικό κομμάτι της διατροφής.

ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία:

Φρέσκα κρέατα: +11,31%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,02%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,69%

Οι αυξήσεις αυτές είναι εξαιρετικά υψηλές, ιδιαίτερα για το κρέας, που αποτελεί μια από τις πιο ακριβές αγορές για ένα νοικοκυριό. Οι καταναλωτές καλούνται να διαχειριστούν ένα νέο κύμα ακρίβειας, που πλήττει όχι μόνο τα φρέσκα προϊόντα αλλά και αγαθά που σχετίζονται με την καθημερινή διατροφή, όπως τα είδη πρωινού και τα ροφήματα (+5,61%).

Από που προκύπτουν οι αυξήσεις

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ αποδίδει τις ανατιμήσεις σε διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά. Η αύξηση της τιμής του κρέατος οφείλεται κυρίως στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου παγκοσμίως και στις ασθένειες που έπληξαν τις μονάδες εκτροφής, ειδικά στα αμνοερίφια.

ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ

Την ίδια ώρα η αύξηση της τιμής του κακάο έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι τιμές του κακάο καταγράφουν αύξηση της τάξης του +168,9% σε σχέση με το 2023, με τη διεθνή αγορά να παραμένει ασταθής.

Το κρυμμένο κόστος της ακρίβειας

Ενώ οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταφέρνουν να συγκρατήσουν τον συνολικό πληθωρισμό μέσω προσφορών, εκπτώσεων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι καταναλωτές βλέπουν το πραγματικό κόστος της ακρίβειας στις επιμέρους αγορές τους. Η ανάλυση του ΙΕΛΚΑ είναι αποκαλυπτική καθώς διαπιστώνει ότι αν δεν υπήρχαν οι αυξήσεις στο κρέας και το κακάο, ο συνολικός πληθωρισμός θα ήταν σχεδόν μηδενικός.

ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ

Κράτος και λιανεμπόριο συμμαχούν

Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν στέκεται με σταυρωμένα χέρια. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος , μετά από συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας ανακοίνωσε την πρόθεση για νέα πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών.

Η δράση αυτή είχε δοκιμαστεί και πέρυσι (Οκτώβριος 2024 – αρχές 2025), μέσω οικειοθελών μειώσεων από προμηθευτές και λιανεμπόριο, που κυμάνθηκαν από 5 % έως 25 %, και είχαν εφαρμόσει σε περίπου 700 κωδικούς



Φέτος, η στόχευση είναι ακόμη πιο φιλόδοξη: Η λίστα να ξεπεράσει τους 700 κωδικών, με απώτερο στόχο την επέκταση της πρωτοβουλίας σε 1.000 προϊόντα



Παράλληλα, η δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας της αγοράς προωθείται, βασισμένη σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα και με ρόλο συμφιλιωτικό, ελεγκτικό, κυρωτικό και ενισχυτικό του καταναλωτικού κινήματος. Η Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.