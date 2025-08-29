Συναγερμός για τη φέτα – Έρχονται αυξήσεις στα γαλακτοκομικά λόγω ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Η ευλογιά αιγοπροβάτων σαρώνει τη χώρα και ήδη «χτυπάει» την αλυσίδα αξίας του πρόβειου και γίδινου γάλακτος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου είχαν καταγραφεί πάνω από 600 εστίες και περισσότερες από 180.000 θανατώσεις ζώων, αριθμός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ίσως ξεπερνά ήδη τις 200.000.

Τι σημαίνει για τη φέτα

Η φέτα ΠΟΠ φτιάχνεται αποκλειστικά από πρόβειο ή μίγμα πρόβειου – γίδινου γάλακτος. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με αγελαδινό. Αυτό κάνει την πρώτη ύλη αναντικατάστατη και εξαιρετικά ευάλωτη σε σοκ προσφοράς.

Το 2023 οι εξαγωγές φέτας άγγιξαν το 1 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να φεύγει στο εξωτερικό. Όταν περιορίζεται η πρώτη ύλη, οι βιομηχανίες προστατεύουν τα συμβόλαια εξαγωγών και το «μάρμαρο» πληρώνει η εγχώρια αγορά.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Λιγότερο γάλα: οι θανατώσεις ζώων και οι καραντίνες περιορίζουν τη συλλογή.

Αυξημένο κόστος: παρακάμψεις, έλεγχοι και γραφειοκρατία φουσκώνουν τα logistics.

Κίνδυνος μείωσης παραγωγής 2025: οι φορείς του κλάδου ήδη προειδοποιούν για πτώση.

Πού θα φανούν οι αυξήσεις

Φέτα & λευκά τυριά ΠΟΠ: ισχυρές ανοδικές πιέσεις, με τις τιμές να φαίνονται στο ράφι από το φθινόπωρο έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πρόβεια/κατσικίσια γιαούρτια: μέτρια άνοδος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Αγελαδινά προϊόντα: έμμεσες αυξήσεις, λόγω υποκατάστασης ζήτησης.

Ο άγνωστος Χ

Όλα θα κριθούν από το φθινόπωρο:

Αν θα περιοριστούν οι νέες εστίες.

Πόσο θα διαρκέσουν οι ζώνες προστασίας που «μπλοκάρουν» μετακινήσεις ζώων και γάλακτος.

Πόσο πιεστικές θα είναι οι εξαγωγικές ανάγκες.

Η φωνή των κτηνοτρόφων

Την ώρα που η αγορά προετοιμάζεται για αυξήσεις, οι κτηνοτρόφοι μιλούν για καταστροφή. Οι αποζημιώσεις που ανακοινώνονται –όπως καταγγέλλουν– δεν καλύπτουν τις απώλειες, ενώ πολλοί δηλώνουν πως δύσκολα θα επιστρέψουν στο επάγγελμα.