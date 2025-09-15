Συναγερμός για την ευλογιά: Δεκαήμερη επιχείρηση «αστραπή» σε όλη τη χώρα - Κίνδυνος lockdown

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μπαίνει η χώρα μετά τη σημερινή (15/9) σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα , με τους Περιφερειάρχες. Στο επίκεντρο η ευλογιά αιγοπροβάτων , που απειλεί το ζωικό κεφάλαιο.

Για τις επόμενες δέκα ημέρες εφαρμόζεται σχέδιο-εξπρές:

Κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών στο πεδίο.

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και σημεία διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος.

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για «μάχη χωρίς περιθώρια εφησυχασμού», τονίζοντας ότι αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για lockdown στον κτηνοτροφικό τομέα.

O κίνδυνος του lockdown

Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για lockdown θα απαγορευθούν όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας και τα αιγοπρόβατα θα παραμένουν εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα διατίθεται στην αγορά το παραγόμενο γάλα και το κρέας, που ωστόσο αυτή την εποχή οι ποσότητες είναι μειωμένες. Όμως, το κόστος για τους κτηνοτρόφους με δεδομένη τη ζημιά που ο κλάδος έχει ήδη υποστεί είναι σημαντικό.

«Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Οι Περιφέρειες έχουν τον πρώτο ρόλο, αλλά κανείς δεν περισσεύει. Στόχος μας είναι να κλείσουμε γρήγορα αυτόν τον κύκλο της ευλογιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σενάρια για καραντίνα στα εισαγόμενα ζώα

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, οι σταθμοί απολύμανσης θα λειτουργούν με συνεχή παρουσία συνεργείων, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα παίρνουν πιστοποιητικά ώστε να παραδίδουν με ασφάλεια το γάλα τους. Παράλληλα, εξετάζεται καραντίνα για εισαγόμενα ζώα και ενίσχυση των κτηνοτρόφων με απολυμαντικά μέσα.

Σημειώνεται ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς πάνω από 262.000 αιγοπρόβατα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 3% του ζωικού κεφαλαίου.

«Με τη συνεργασία όλων μπορούμε να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να περιορίσουμε την ευλογιά, μια δύσκολη και επίμονη ζωονόσο», κατέληξε ο υπουργός.