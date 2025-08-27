Ακόμα πιο «πικρός» ο καφές – Δείτε πού έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στα take away

Κάποτε αποτελούσε την πιο φθηνή καθημερινή απόλαυση, το τελευταίο -αρκετά μεγάλο- διάστημα όμως η γεύση του είναι «πικρή» για τους καταναλωτές.

Η αγορά του καφέ εξακολουθεί να κινείται σε συνθήκες έντονης ακρίβειας, αφού οι τιμές που καταγράψαμε, όχι απλώς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για το ελληνικό πορτοφόλι, αλλά συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα. Έτσι για έναν παγωμένο Espresso στο χέρι, όπως φαίνεται και στην απόδειξη, δώσαμε 2.80 ευρώ.

Κι αυτή θεωρείται μια μέση τιμή, αφού αν κοιτάξει κανείς την αγορά θα βρει το συγκεκριμένο καφέ στα take away να κυμαίνεται από 2.40 έως 3,85 €, ανάλογα τη συνοικία του καταστήματος εστίασης. Μάλιστα στην περίπτωση του «καθιστού» καφέ, η τιμή σε κάποιες περιπτώσεις, εκτοξεύεται και ξεπερνά ακόμη και τα 6 ευρώ!

Ενδεικτικά οι τιμές που καταγράψαμε στα take away (μεταξύ των οποίων και σε αλυσίδες που συνεργάζονται με γνωστές πλατφόρμες delivery) ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του ποτηριού, είναι οι ακόλουθες:

Είναι χαρακτηριστικό, μας λέει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, ότι από την Παρασκευή (22 Αυγούστου) μέχρι και τη Δευτέρα (25 Αυγούστου) η ποικιλία Arabica, δέχθηκε μια αύξηση της τάξεως του 5,94% , ενώ η τιμή της ποικιλίας Robusta αυξήθηκε κατά 3,12%...

«Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει σε σχέση με την Παρασκευή, όπως διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Κι αν θέλετε να σας πω για τις αποδόσεις των τελευταίως ημερών, η άνοδος είναι 29,15% στον τελευταίο μήνα για την ποικιλία Arabica και 41,55% για την ποικιλία Robusta. Αυτό μέσα σε ένα μήνα και ούτε. Μιλάμε για το τελευταίο 20ημερο. Αυτή είναι η τιμή διαπραγμάτευσης στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων και με βάση αυτές προμηθευόμαστε με αυξημένες τιμές και εμείς.



-Ναι. Και τελικά βεβαίως είναι αυξημένο και το «ποτήρι» που φτάνει στο χέρι του καταναλωτή κύριε Πρόεδρε…

Το τελικό αποτέλεσμα βεβαίως επιβαρύνει τον καταναλωτή υπέρμετρα.»

Οι τέσσερις λόγοι που επιβαρύνουν την τιμή - Ποιοί κόβουν τον καφέ

Σύμφωνα με τον κύριο Γιάγκογλου, τέσσερις είναι οι λόγοι για τους οποίους ασκείται ιδιαίτερα μεγάλη πίεση στον κλάδο, με τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου να παίζουν το ρόλο τους...

«Ναι μεν έχουμε την κλιματική κρίση εξαιτίας της οποίας οι παραγόμενες ποσότητες είναι λιγότερες από την ζήτηση, έχουμε όμως και αυξημένη ζήτηση από πλευράς Κίνας. Από μια χώρα δηλαδή που δεν κατανάλωνε ποτέ καφέ ενώ τώρα πλέον καταναλώνει και μάλιστα, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ένα το κρατούμενο.

Το δεύτερο είναι ότι το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στους δασμούς που έχει επιβάλλει ο Τραμπ στη Βραζιλία. Τι σημαίνει αυτό… Οι ευρωπαϊκές χώρες εισάγουν καφέ από τη Βραζιλία και πουλάνε στην αγορά των ΗΠΑ με 15% που έχει επιβάλλει φόρο ο Τραμπ στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αντί να αγοράσουν δηλαδή τον καφέ απευθείας από τη Βραζιλία και να επιβαρυνθούν με μια προσαύξηση 50% στην επιβολή των δασμών του Τραμπ.

Αντί δηλαδή να αγοράσω εγώ σαν Αμερικάνος καταναλωτής ή επεξεργαστής καφέ απευθείας από τη Βραζιλία όπου θα μου επιβάλλουν 50% δασμό, τι κάνω; Αγοράζει συνάδελφός μου ή συνεργάτης μου στην Ευρώπη και μου το πουλάει στην Αμερική που δραστηριοποιούμαι εγώ, με μόλις 15% δασμό. Οπότε έχουμε μια επιπλέον ζήτηση από πλευράς Ευρώπης για να διοχετεύσει ποσότητες στην Αμερική».

Αλλά και η κλιματική κρίση φέρει μερίδιό ευθύνης, σε μια κατάσταση που μόνον επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή που θέλει ν’ απολαύσει ένα ποτήρι δροσερού ή ζεστού καφέ. Η μειωμένη παραγωγή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στις μεγάλες εξαγωγικές χώρες, όπως είναι η Βραζιλία και το Βιετνάμ, ανεβάζει διαρκώς τις τιμές παρά τις προσπάθειες που κάνουν όσοι κινούνται στο χώρο, να τις συγκρατήσουν…

«Καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.

Κλιματική αλλαγή.

Αυξημένη κατανάλωση από μη παραδοσιακές αγορές,

η επιβολή των δασμών συν

η εφαρμογή του ΕUDR που είναι ο κανονισμός της Ε.Ε που θα ξεκινήσει από 1ης Ιανουαρίου για την αποψίλωση δασών,

δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Επίσης όλο αυτό, δημιουργεί και τη στρέβλωση-σπέκουλα στην αγορά. Κερδοσκοπικές τάσεις, κερδοσκοπικά παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνετε για ποιον ακριβώς λόγο έχουμε όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα και όλο αυτό το ανοδικό κλίμα στην αγορά. Βεβαίως αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούμε κι εμείς αν δεν είναι εξομαλυνθεί η κατάσταση, να προβούμε σε περαιτέρω ανατιμήσεις.»

«Έχει περιοριστεί η κατανάλωση καφέ – Πάγιο αίτημα η μείωση του ειδικού φόρου»

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του χώρου παρακολουθούν με προβληματισμό τους αριθμούς που μαρτυρούν μείωση στην κατανάλωση του καφέ. Στα καταστήματα εστίασης η τάση είναι καθοδική, αφού η ακρίβεια αποδεικνύεται σκληρός αντίπαλος για τους Έλληνες καταναλωτές κι αυτό αποτυπώνεται τελικά και στους εμπόρους, μας λέει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ…

«Η Ελληνική Ένωση Καφέ εκπροσωπεί εισαγωγές ωμού καφέ, πράσινου καφέ, επεξεργαστές και εμπόρους. Δεν έχουμε ως μέλος μας την εστίαση. Πλην όμως τους έχουμε πελάτες. Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους και τις «εισπράττουμε». Έχει περιοριστεί η κατανάλωση στα καφέ. Έχει αυξηθεί η κατανάλωση στο take away. Ο κόσμος καταναλώνει καφέ είτε στο χώρο εργασίας του, είτε στο σπίτι του. Οπότε έχει περιοριστεί η κατανάλωση στην εστίαση. Έτσι σωρευτικά έχουμε μικρότερες καταναλώσεις. Γενικά σε όλη την «αλυσίδα» του καφέ.»

Τα προβλήματα αυτά που ζητούν λύση οδηγούν και πάλι, σύμφωνα με τον κύριο Γιάγκογλου, στο ίδιο πάγιο αίτημα που επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Είναι χαρακτηριστικό, μας λέει, ότι

ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ανέρχεται στα 2 ευρώ ανά κιλό στον πράσινο (ωμό) καφέ,

στα 3 ευρώ στον έτοιμο εισαγόμενο καφέ και

στα 4 ευρώ στον στιγμιαίο.

Συνεπώς η μείωση του, θα σηματοδοτούσε και τη μείωση της τιμής που καλείται να πληρώσει ο πελάτης, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης καφέ…

«Είναι αυτό για το οποίο πασχίζουμε. Είναι το πάγιο αίτημά μας, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα μπορούσε να μας κάνει πολύ πιο ευέλικτους και πολύ πιο ανταγωνίσιμους σε σύγκριση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού. Είναι δυσβάστακτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ. Είναι δυσβάστακτος. Είναι δύο ευρώ ανά κιλό στον επεξεργασμένο, τρία ευρώ ανά κιλό στον έτοιμο και τέσσερα στο στιγμιαίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μας επιβαρύνει και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Σε ποιο σημείο; Μέχρι ποιο ποσοστό; Μέχρι το 20-25%. Στο τελικό αποτέλεσμα. Για ένα ρόφημα το οποίο είναι καθημερινή μας συνήθεια, είναι η πιο φθηνή απόλαυση. Μέχρι πρότινος ήταν η πιο φθηνή απόλαυση».