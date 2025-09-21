Μάγειρας καταγγέλλει τον εργοδότη του: «Mε έπιασε από τον λαιμό για να με πνίξει»

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα όταν ένας μάγειρας υπάλληλος σε κατάστημα εστίασης κατήγγειλε τον εργοδότη του στην αστυνομία για βίαιη συμπεριφορά αφού όπως ο ίδιος αποκάλυψε πως κόντεψε να τον πνίξει.



Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» ο υπάλληλος δήλωσε πως «Με χτυπούσε μου γροθιές στο πρόσωπο. Και εδώ κάτω από το μάτι. Με έπιασε με τα χέρια του στον λαιμό και πήγε να με πνίξει. Με τα δύο του χέρια με έπιασε στο λαιμό και εγώ έπεσα κάτω και μου έριχναν νερό με ένα μπουκάλι.



Δεν έχω μιλήσει τρεις μέρες και μετά όταν πήγα στον γιατρό μου είπε να μην μιλάω. Να παίρνω μόνο φάρμακα και να πίνω νερό. Μου είπε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι καλά, αλλά εδώ και πέντε μέρες δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να φάω και πονάω πάρα πολύ.



Μου έριχνε μπουνιά εδώ στο μάτι. Είναι όλα μαύρα. Δεν βλέπω καλά».