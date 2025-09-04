Ουρές για burritos: Το κατάστημα Taco Bell άνοιξε τις «πύλες» του και το Χαλάνδρι «βούλιαξε» από κόσμο

Με εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα της αμερικανικής αλυσίδας Taco Bell στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι.

Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (3/9), η οδός Κολοκοτρώνη «βούλιαξε» από κόσμο. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς σχηματίστηκε ουρά που έφτανε τα 300 μέτρα, από το κατάστημα μέχρι σχεδόν την οδό Γυφτοπούλου.

Το κατάστημα γέμισε από επισκέπτες κάθε ηλικίας, με την πλειοψηφία να είναι νεαροί και έφηβοι, που γνώριζαν ήδη το brand και περίμεναν με ανυπομονησία για να δοκιμάσουν tacos, burritos και άλλες λιχουδιές από το μενού. Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα εορταστική, με μουσική, προσφορές και happenings για το κοινό.

Ωστόσο η κοσμοσυρροή δεν άργησε να επηρεάσει και την κυκλοφορία, καθώς οι γύρω δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα επισκεπτών, προκαλώντας καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα για αρκετή ώρα.

Το νέο κατάστημα Taco Bell είναι η αρχή της παρουσίας της αλυσίδας στην Ελλάδα και, αν κρίνουμε από την πρώτη μέρα, μάλλον ήρθε για να μείνει. Και ποιος ξέρει; Ίσως σύντομα να δούμε κι άλλα μαγαζιά στην Αθήνα.

Δείτε το βίντεο:

Και μέσω delivery

Το νέο spot στο Χαλάνδρι θα σερβίρει όλα τα αγαπημένα signature πιάτα που έχουν γράψει ιστορία: tacos, burritos, quesadillas, nachos και πολλές ακόμα γεύσεις που υπόσχονται να ξεσηκώσουν τον ουρανίσκο. Ο χώρος συνδυάζει μοντέρνο design και ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ το ωράριο λειτουργίας θα είναι καθημερινά 11:00 – 24:00. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μάλιστα, οι παραγγελίες θα φτάνουν και στο σπίτι μέσω delivery.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μοναδική εμπειρία Taco Bell στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Χαλάνδρι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γεύσεις που θα αγαπηθούν και να γίνουμε το απόλυτο hot spot για τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας», δήλωσε ο Γιώργος Τάνες, CEO της Food Plus.



Την ίδια στιγμή, η Taco Bell International βλέπει πιο μακριά. «Η συνεργασία μας με την Food Plus θα ενισχύσει την παρουσία μας στην Ευρώπη και θα φέρει το brand μας σε νέες αγορές, συνεχίζοντας να χτίζουμε τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας», τόνισε ο Ankush Tuli, Διευθύνων Σύμβουλος Taco Bell International.