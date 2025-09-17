Φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι έγινε ρινγκ: Ποδοπατήθηκαν για λίγο... δωρεάν τηγανητό κοτόπουλο

Χάος επικράτησε το βράδυ της Κυριακής στο Παρίσι, όταν μια φαινομενικά «αθώα» προωθητική ενέργεια μετατράπηκε σε ρινγκ.

Η ασιατική αλυσίδα fast food Krousty Sabaidi είχε προγραμματίσει να μοιράσει 1.000 δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο για να γιορτάσει τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, είχε προωθήσει και θα παρευρισκόταν ο influencer Fares Salvatore, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 500.000 ακολούθους στο Instagram, ωστόσο δεν είχε σκεφτεί τον πανικό που θα ξεσπούσε.

Η συμμετοχή ήταν τεράστια, καθώς όπως φαίνεται οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας...αγαπούν το τηγανιτό κοτόπουλο ή... το τζάμπα! Tεράστιο πλήθος κατέκλυσε το εστιατόριο και με σπρωξίματα προσπαθούσε να αρπάξει μία μερίδα φαγητό, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυρώσουν το event. Μάλιστα χρειάστηκε και αστυνομική παρέμβαση.

Ωστόσο στην προσπάθεια των Αρχών να διαλύσουν το πλήθος προκλήθηκε χάος. Κλήθηκαν οι δυνάμεις καταστολής ταραχών και ξέσπασαν συγκρούσεις.

Σε βίντεο που κοινοποίησε η DailyMail φαίνεται κόσμος να σπρώχνει μέσα στο πλήθος και να εκτοξεύει αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις καταστολής ταραχών φαίνονται να πετούν δακρυγόνα προς το πλήθος και να στήνουν φράγματα ασφαλείας για να το διαλύσουν.

Η περιοχή αποκλείστηκε και, δυστυχώς, η διανομή του φαγητού «πάγωσε».

Δείτε βίντεο:

Η ανακοίνωση του εστιατορίου

Η Krousty Sabaidi με ανάρτησή της στο Instagram ζήτησε συγγνώμη για τα όσα εκτυλίχθηκαν, λέγοντας:



«Αγαπητοί πελάτες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα, στις 4 μ.μ. επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια γιορτινή εκδήλωση στο εστιατόριό μας Krousty Sabaidi Châtelet (Παρίσι), παρουσία του influencer Fares Salvatore και της ομάδας Influence Games. Αυτή η εκδήλωση υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή μοιρασιάς, χαράς και συναναστροφής.

Από τις πρώτες ώρες επηρεαστήκαμε βαθιά από τον ενθουσιασμό του κοινού: η προσέλευση ξεπέρασε κατά πολύ όλες μας τις προσδοκίες, προκαλώντας τεράστια εισροή και κινήσεις του πλήθους μπροστά από το κατάστημά μας. Για λόγους ασφαλείας και σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες που επέβαλε η νομαρχία, έπρεπε να ακυρώσουμε την εκδήλωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις αστυνομικές δυνάμεις για τη στήριξη και την άμεση ανταπόκρισή τους. Χάρη στη γρήγορη και συντονισμένη διαχείριση, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κανένα σοβαρό περιστατικό».