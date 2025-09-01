Taco Bell: Έφτασαν στην Ελλάδα – Το πρώτο εστιατόριο ανοίγει στο Χαλάνδρι

Η πολυαναμενόμενη στιγμή έφτασε! Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, τα Taco Bell ανοίγουν επίσημα τις πόρτες του πρώτου τους εστιατορίου στην Ελλάδα, στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13.



Η είδηση δεν είναι απλώς γαστρονομική, είναι διεθνής. Με εκατομμύρια φανατικούς σε όλο τον κόσμο, το brandπου έκανε διάσημη τη μεξικάνικη street food κουλτούρα, κάνει δυναμική είσοδο στην Αθήνα, βάζοντας τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη της γεύσης.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές», υπογράμμισε ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Και μέσω delivery

Το νέο spot στο Χαλάνδρι θα σερβίρει όλα τα αγαπημένα signature πιάτα που έχουν γράψει ιστορία: tacos, burritos, quesadillas, nachos και πολλές ακόμα γεύσεις που υπόσχονται να ξεσηκώσουν τον ουρανίσκο. Ο χώρος συνδυάζει μοντέρνο design και ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ το ωράριο λειτουργίας θα είναι καθημερινά 11:00 – 24:00. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μάλιστα, οι παραγγελίες θα φτάνουν και στο σπίτι μέσω delivery.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τη μοναδική εμπειρία Taco Bell στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Χαλάνδρι. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε γεύσεις που θα αγαπηθούν και να γίνουμε το απόλυτο hot spot για τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας», δήλωσε ο Γιώργος Τάνες, CEO της Food Plus.



Την ίδια στιγμή, η Taco Bell International βλέπει πιο μακριά. «Η συνεργασία μας με την Food Plus θα ενισχύσει την παρουσία μας στην Ευρώπη και θα φέρει το brand μας σε νέες αγορές, συνεχίζοντας να χτίζουμε τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας», τόνισε ο Ankush Tuli, Διευθύνων Σύμβουλος Taco Bell International.