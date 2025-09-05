«Πάρτι» με τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα στην Αθήνα: Αυτοψία του flash.gr στους ελέγχους του Δήμου

Με αφορμή την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων για ελέγχους για παράνομη κατάληψη χώρου με τραπεζοκαθίσματα, αλλά και σφραγίσματα σε καταστήματα εστίασης που για τρίτη φορά έχουν συλληφθεί να παρανομούν, το flash.gr βρέθηκε τόσο στους ελέγχους όσο και στη σφράγισή τους.

Παρακολουθήσαμε τη διαδικασία στην πλατεία Μοναστηρακίου, συνομιλήσαμε με καταστηματάρχες και πολίτες και μάθαμε τόσο τα παράπονα και τα αιτήματα που έχουν οι καταστηματάρχες από τις αρμόδιες αρχές, όσο και τα ζητήματα τα οποία ο Δήμος παρακολουθεί και καλείται να επιλύσει.

Με το μέτρο στο χέρι

Στην αυτοψία μας, συνεργείο της δημοτικής αστυνομία με το ηλεκτρονικό μέτρο στο χέρι ενημερώνει τους υπεύθυνους των καταστημάτων και παράλληλα προχωρά σε μετρήσεις του χώρου για να διαπιστωθεί αν το κατάστημα έχει καταλάβει μεγαλύτερο χώρο από αυτόν για τον οποίο έχει πληρώσει.

Ταυτόχρονα όμως οι ελεγκτές της δημοτικής αστυνομίας ελέγχουν το αν και που είναι τοποθετημένες τέντες και ομπρέλες που και αυτές πρέπει να έχουν δηλωθεί, αν υπάρχει εξωτερική εγκατάσταση για μουσική με ηχεία, για την οποία εγκατάσταση χρειάζεται ειδική και ξεχωριστή άδεια, ενώ ελέγχουν ακόμα και αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ατόμων με προβλήματα όρασης πάνω στις ειδικές διαγραμμίσεις που έχουν τοποθετηθεί στις πλατείες και τα πεζοδρόμια ώστε να μπορούν να κινούνται με περισσότερη σιγουριά.

Σύρμα, έρχεται έλεγχος…

Αυτό που εντυπωσίασε ήταν η ταχύτητα με την οποία διαδιδόταν στα κοντινά καταστήματα ότι ελεγκτές του δήμου ήταν στην περιοχή και πραγματοποιούσαν ελέγχους με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να σπεύδουν να μαζέψουν ότι υπήρχε εκτός του προκαθορισμένου χώρου και μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί, όπως τραπέζια καρέκλες, διαφημιστικές ταμπέλες και ομπρέλες.

Ωστόσο όλοι δέχτηκαν τον έλεγχο χωρίς να προβλήματα ενώ οι ελεγκτές έκοψαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα καθώς με γυμνό μάτι ήταν φανερό ότι αρκετά καταστήματα είχαν βγει εκτός του ορισμένου χώρου με όλους τους τρόπους ενώ είδαμε με τα μάτια μας εμπορικά καταστήματα που είχαν κυριολεκτικά περικυκλώσει τις διαγραμμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης.

Το πρόστιμο, τα παράπονα και οι ενστάσεις

Σε συζητήσεις με καταστηματάρχες μας ξεκαθάρισαν πως ο δήμος Αθηναίων κάνει τη δουλειά του και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αναγνωρίζουν μάλιστα πως πολλές φορές καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτόν που δικαιούνται καθώς υπάρχουν φορές που η ζήτηση από πελάτες είναι μεγάλη και θέλουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Επιπλέον μας είπαν πως πολλές φορές ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να νοικιάσουν περισσότερο χώρο για τα καταστήματα τους χωρίς όμως αυτό να είναι πάντα εφικτό.

Από την άλλη μας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους πως χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα ο χώρος της πλατείας στο Μοναστηράκι καθώς με τους χιλιάδες τουρίστες που τη διασχίζουν καθημερινά χρειάζεται συνεχή φροντίδα. Κι εμείς με τη σειρά μας διαπιστώσαμε αρκετά σημεία που χρειάζονται περισσότερο καθάρισμα μέσα στη μέρα, με αυτό να είναι αποτέλεσμα του ίδιου του κόσμου που δεν φροντίζει κατά την παραμονή του στην πλατεία να χρησιμοποιεί τους κάδους απορριμμάτων για ότι θέλει να πετάξει.

Ένα ακόμα αίτημα των καταστηματαρχών είναι η αστυνόμευση καθώς είναι πολλά και καθημερινά τα περιστατικά κλοπών, παρενοχλήσεων αλλά διαπληκτισμών ανάμεσα σε ομάδες ατόμων.

Το σφράγισμα

Στη συνέχεια βρεθήκαμε στη περιοχή του Μεταξουργείου όπου ομάδα της δημοτικής αστυνομία προχώρησε σε σφράγισμα καταστημάτων για κατ επανάληψη παράβαση κατάληψης δημόσιου χώρου. Και εκεί η απόφαση έγινε αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες με τους ίδιους ωστόσο και εδώ να επισημαίνουν το πρόβλημα της καθαριότητας αλλά πιο συγκεκριμένα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή με τη πώληση και χρήση ναρκωτικών που όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει μειωθεί απελπιστικά η κίνηση των πελατών και τα καταστήματα να κινδυνεύουν όπως λένε οι ιδιοκτήτες, με λουκέτο!

Η θέση του δήμου της Αθήνας

Σε κάθε περίπτωση ο δήμος Αθηναίων, με δηλώσεις του αντιδημάρχου δημοτικής αστυνομίας και δημόσιων κοινόχρηστων χώρων Θωμά Γεωργιάδη, αναγνώρισε και τα προβλήματα και τις αγωνίες των καταστηματαρχών τα οποία ο δήμος λαμβάνει υπόψιν και προσπαθεί να επιλύσει αλλά παράλληλα σημείωσε πως πρόκειται για μια διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης για τους πολίτες της Αθήνας και όχι για τιμωρία. Τόνισε πως οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο κοινόχρηστο χώρο και να σέβεται ο ένας τον άλλο. Παράλληλα μίλησε για ποσοστό διαπιστωμένων παραβάσεων που ξεπερνά το 40 με 50% κατά τη διάρκεια των ελέγχων.