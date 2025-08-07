Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ: Τι φέρνουν στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό

Το είπε και το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δασμοί που απείλησε ότι θα επιβάλει σε μια σειρά εισαγόμενων προϊόντων από το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) έχουν τεθεί σε ισχύ και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί αντικαθιστούν για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Οι επιπτώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων οικονομιών μπορεί να οδηγήσει σε:

Αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού: Όταν οι δασμοί αυξάνουν το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων, αυτό το κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές. Ακόμα κι αν η Ελλάδα δεν εισάγει απευθείας από τις χώρες αυτές, η αύξηση των τιμών στις διεθνείς αγορές επηρεάζει τελικά και τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα.

Ακρίβεια σε προϊόντα της καθημερινότητας: Ορισμένα προϊόντα ή εξαρτήματα που εισάγουμε μπορεί να προέρχονται από χώρες που πλήττονται από τους δασμούς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών για τους Έλληνες καταναλωτές.

Αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές: Οι εμπορικές εντάσεις δημιουργούν αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία, ιδίως τον τομέα των εξαγωγών και του τουρισμού.

Νέοι εμπορικοί πόλεμοι με Κίνα, Ινδία και Βραζιλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε για την επιβολή νέων δασμών, κλιμακώνοντας τις εμπορικές εντάσεις με μεγάλες οικονομίες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 25% στην Ινδία και 50% στη Βραζιλία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά τσιπς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, απέρριψε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να «ταπεινωθεί» για να ζητήσει άρση των κυρώσεων. Ο Λούλα επιδιώκει κοινή απάντηση από τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.

Κίνα: «Ασπίδα» οι εξαγωγές έναντι των κυρώσεων

Στο μεταξύ, η Κίνα δείχνει να αντέχει τις πιέσεις, καθώς οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Οι κινεζικές βιομηχανίες εκμεταλλεύτηκαν την εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ για να στείλουν τα προϊόντα τους πριν από την προθεσμία της 12ης Αυγούστου, η οποία αφορά μια νέα συμφωνία-πλαίσιο για τη μείωση των εμπορικών φραγμών.

Ωστόσο, το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας μειώθηκε στα 98,24 δισ. δολάρια τον Ιούλιο. Η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων δασμών στην Κίνα, παρόμοιων με αυτών που επέβαλε στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκεί στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.