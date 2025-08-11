Νέα ανάσα για την Κίνα: «Παγώνει» για άλλες 90 ημέρες τους δασμούς ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Νέοι εμπορικοί πόλεμοι με Κίνα, Ινδία και Βραζιλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμεύτηκε για την επιβολή νέων δασμών, κλιμακώνοντας τις εμπορικές εντάσεις με μεγάλες οικονομίες. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς 25% στην Ινδία και 50% στη Βραζιλία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά τσιπς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, απέρριψε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να «ταπεινωθεί» για να ζητήσει άρση των κυρώσεων. Ο Λούλα επιδιώκει κοινή απάντηση από τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.

Οι επιπτώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων οικονομιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού, ακρίβεια σε προϊόντα της καθημερινότητας και αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.