Στην Ουάσιγκτον ο ανώτερος Κινέζος διαπραγματευτής για τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Την Ουάσιγκτον πρόκειται να επισκεφθεί ο ανώτερος Κινέζος αξιωματούχος εμπορίου, Λι Τσενγκγκάνγκ, αυτή την εβδομάδα για συναντήσεις με εκπροσώπους του εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομικών και των επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Οι συναντήσεις αυτές σηματοδοτούν τις πρώτες τέτοιες συνομιλίες στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας των δασμών.

Οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν τις αγορές σόγιας, τους δασμούς και τους τεχνολογικούς περιορισμούς, αν και οι εντάσεις παραμένουν σχετικά με τις ανησυχίες για την καταναγκαστική εργασία, τους ελέγχους των εξαγωγών και το εμπόριο που σχετίζεται με τη φαιντανύλη. Η επίσκεψη έρχεται καθώς και οι δύο χώρες διερευνούν τον τακτικό διάλογο και μια πιθανή σύνοδο κορυφής Τραμπ-Ξι.

Μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Reuters ότι δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Λι και του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, και ότι ο Λι δεν επισκεπτόταν την Ουάσιγκτον κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη τη Δευτέρα ότι ο Λι θα ταξίδευε στην Ουάσιγκτον.

Οι έμποροι και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού παρακολουθούν για να διαπιστώσουν εάν η τελευταία παράταση στους δασμούς αυτού του μήνα θα γίνει μόνιμη ή αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανατρέψει ξανά τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες με ένα νέο κύμα υπερβολικά υψηλών δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Οι Αμερικανοί λιανέμποροι προμηθεύονται εμπορεύματα ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου στο τέλος του έτους, ενώ οι Κινέζοι παραγωγοί – αποκλεισμένοι από τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου – δηλώνουν ότι βρίσκονται σε «λειτουργία επιβίωσης», πασχίζοντας να εξασφαλίσουν μερίδιο αγοράς αλλού ώστε να παραμείνουν βιώσιμοι.