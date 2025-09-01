Δασμοί Τραμπ: Οι περισσότεροι κρίθηκαν παράνομοι από εφετείο των ΗΠΑ - «Είναι ακόμα σε ισχύ»

Εμπόδια στο δρόμο του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να θέσει το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ, καθώς απεφάνθη την περασμένη Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπερέβη τα όρια όταν κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την επιβολή εκτεταμένων εισαγωγικών δασμών σε σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεκδίκησε σχεδόν απεριόριστη εξουσία για να παρακάμψει το Κογκρέσο και να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε ξένα προϊόντα.

Η απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ επικύρωσε σε μεγάλο βαθμό την απόφαση που έλαβε τον Μάιο ένα ειδικό ομοσπονδιακό εμπορικό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή. Ωστόσο, η απόφαση του εφετείου με ψήφους 7-4 ανέτρεψε ένα μέρος της εν λόγω απόφασης, καταργώντας αμέσως τους δασμούς και δίνοντας χρόνο στην κυβέρνησή του να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ, του οποίου οι ασταθείς εμπορικές πολιτικές έχουν ταράξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, παραλύσει τις επιχειρήσεις με αβεβαιότητα και προκαλέσει ανησυχίες για αύξηση των τιμών και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ποιοι δασμοί ακυρώθηκαν από το δικαστήριο;

Η απόφαση του δικαστηρίου επικεντρώνεται στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ τον Απρίλιο και στους δασμούς που είχε επιβάλει προηγουμένως στην Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Τραμπ, στις 2 Απριλίου – την Ημέρα της Απελευθέρωσης, όπως την ονόμασε – επέβαλε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς έως και 50% σε χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό έλλειμμα και βασικούς δασμούς 10% σε σχεδόν όλες τις άλλες χώρες.

Ο πρόεδρος ανέστειλε αργότερα τους αμοιβαίους δασμούς για 90 ημέρες, προκειμένου να δώσει στις χώρες χρόνο να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μειώσουν τα εμπόδια στις αμερικανικές εξαγωγές. Ορισμένες από αυτές το έκαναν —συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης— και συμφώνησαν σε άνισες συμφωνίες με τον Τραμπ για να αποφύγουν ακόμη μεγαλύτερους δασμούς. Όσες δεν υποκύψαν ή προκάλεσαν με άλλο τρόπο την οργή του Τραμπ, επλήγησαν ακόμη περισσότερο στις αρχές του μήνα.

Ισχυριζόμενος ότι διαθέτει έκτακτη εξουσία να ενεργεί χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ο Τραμπ δικαιολόγησε τους φόρους βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977, χαρακτηρίζοντας τα μακροχρόνια εμπορικά ελλείμματα των Ηνωμένων Πολιτειών

Τον Φεβρουάριο, επικαλέστηκε τον νόμο για να επιβάλει δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, λέγοντας ότι η παράνομη ροή μεταναστών και ναρκωτικών μέσω των συνόρων των ΗΠΑ συνιστούσε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι οι τρεις χώρες έπρεπε να κάνουν περισσότερα για να την σταματήσουν.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία να καθορίζει τους φόρους, συμπεριλαμβανομένων των δασμών. Ωστόσο, οι νομοθέτες έχουν σταδιακά αφήσει τους προέδρους να αναλάβουν περισσότερη εξουσία όσον αφορά τους δασμούς — και ο Τραμπ την έχει αξιοποιήσει στο έπακρο.

Η αμφισβήτηση στο δικαστήριο δεν καλύπτει άλλους δασμούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων σε ξένους χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα που επέβαλε ο πρόεδρος μετά από έρευνες του Υπουργείου Εμπορίου που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές αυτές αποτελούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ούτε περιλαμβάνει τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στην Κίνα κατά την πρώτη θητεία του —και που διατήρησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν— μετά από κυβερνητική έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Κινέζοι χρησιμοποίησαν αθέμιτες πρακτικές για να δώσουν στις δικές τους εταιρείες τεχνολογίας πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες.

Γιατί το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά του προέδρου;

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι τα δικαστήρια είχαν εγκρίνει την έκτακτη χρήση δασμών από τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον κατά τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής που ακολούθησε την απόφασή του να τερματίσει την πολιτική που συνέδεε το δολάριο ΗΠΑ με την τιμή του χρυσού. Η κυβέρνηση Νίξον επικαλέστηκε με επιτυχία την εξουσία της βάσει του νόμου Trading With the Enemy Act του 1917, ο οποίος προηγήθηκε και παρείχε μέρος της νομικής ορολογίας που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στον νόμο International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Τον Μάιο, το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη απέρριψε το επιχείρημα, κρίνοντας ότι οι δασμοί του Τραμπ για την Ημέρα της Απελευθέρωσης «υπερβαίνουν οποιαδήποτε εξουσία έχει παραχωρηθεί στον πρόεδρο» βάσει του νόμου περί έκτακτων εξουσιών. Για να καταλήξει στην απόφασή του, το εμπορικό δικαστήριο συνένωσε δύο προσφυγές —μία από πέντε επιχειρήσεις και μία από 12 πολιτείες των ΗΠΑ— σε μία ενιαία υπόθεση.

Την Παρασκευή, το ομοσπονδιακό εφετείο έγραψε στην απόφασή του με 7-4 ότι «φαίνεται απίθανο ότι το Κογκρέσο είχε την πρόθεση... να παραχωρήσει στον Πρόεδρο απεριόριστη εξουσία για την επιβολή δασμών».

Η διαφωνία των δικαστών που δεν συμφώνησαν με την απόφαση της Παρασκευής ανοίγει έναν πιθανό νομικό δρόμο για τον Τραμπ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο νόμος του 1977 που επιτρέπει την ανάληψη έκτακτων μέτρων «δεν αποτελεί αντισυνταγματική μεταβίβαση νομοθετικής εξουσίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου», οι οποίες έχουν επιτρέψει στο νομοθετικό σώμα να παραχωρήσει ορισμένες εξουσίες επιβολής δασμών στον πρόεδρο.

Τι θα συμβεί λοιπόν με το εμπορικό πρόγραμμα του Τραμπ;

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι, αν οι δασμοί του Τραμπ ακυρωθούν, ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει μέρος των εισαγωγικών φόρων που έχει εισπράξει, γεγονός που θα αποτελέσει οικονομικό πλήγμα για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα έσοδα από τους δασμούς ανήλθαν συνολικά σε 159 δισεκατομμύρια δολάρια (135,8 δισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι τον Ιούλιο, υπερδιπλασιάζοντας τα αντίστοιχα έσοδα της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Πράγματι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε σε νομικό έγγραφο που κατέθεσε αυτό το μήνα ότι η κατάργηση των δασμών θα μπορούσε να σημαίνει «οικονομική καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα μπορούσε επίσης να θέσει τον Τραμπ σε ασταθή θέση όσον αφορά την επιβολή δασμών στο μέλλον.

«Πυρά» για το Εφετείο από τον Τραμπ

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι δασμοί είναι ακόμα σε ισχύ, ενώ έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά μεροληπτικό Εφετείο».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ! Σήμερα, ένα εξαιρετικά μεροληπτικό Εφετείο δήλωσε λανθασμένα ότι τα τέλη μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν τελικά. Εάν αυτά τα τέλη καταργηθούν, θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα. Θα μας αποδυναμώσει οικονομικά, ενώ πρέπει να είμαστε ισχυροί. Οι Η.Π.Α. δεν θα ανεχθούν πλέον τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα και τους άδικους δασμούς και μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται από άλλες χώρες, φίλες ή εχθρικές, και υπονομεύουν τους κατασκευαστές, τους αγρότες και όλους τους άλλους. Εάν επιτραπεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην αρχή αυτού του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Εργασίας, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι δασμοί είναι το καλύτερο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους εργαζομένους μας και να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα MADE IN AMERICA. Για πολλά χρόνια, οι δασμοί επιτρέπονταν να χρησιμοποιούνται εναντίον μας από τους αδιάφορους και ανόητους πολιτικούς μας. Τώρα, με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας και θα κάνουμε την Αμερική πλούσια, δυνατή και ισχυρή ξανά!».