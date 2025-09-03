Κρίσιμη η δικαστική διαμάχη για τους δασμούς του Τραμπ: Τι θα γίνει με τις εμπορικές συμφωνίες

Στο Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκεται το θέμα των δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που κρίθηκαν παράνομοι από εφετείο των ΗΠΑ. Στην τελική αυτή δοκιμασία θα καθοριστεί αν μπορεί να συνεχίσει να τους επιβάλλει και επίσης αν οι επιχειρήσεις δικαιούνται μαζικές επιστροφές.

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτό κατά τη συνάντησή του με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «ξηλώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες που πέτυχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν η κυβέρνηση ηττηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση του Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Εφετείου που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε ο Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι πιστεύει πως θα δικαιωθεί. «Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ», είπε.

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες. Φαντάζομαι θα πρέπει να τις ξηλώσουμε», πρόσθεσε.

«Δραματική στροφή» στην ιστορία των δασμών

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μπορεί να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου.

Πρόκειται για μια «δραματική στροφή» στην ιστορία με τους δασμούς, η οποία έρχεται μετά την απόφαση ενός ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι ο Τραμπ βασίστηκε παράνομα στον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει καθολικούς δασμούς σε χώρες. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις εξουσίες για να επιβάλει δασμούς εισαγωγής έως και 50% στην Ινδία και τη Βραζιλία – και έως και 145% στην Κίνα νωρίτερα φέτος.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πληρώσει πάνω από 210 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 24 Αυγούστου για να καλύψουν τους δασμούς που τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει παράνομους. Την Τρίτη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η απόφαση του δικαστηρίου, εάν επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα μπορούσε να οδηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να «επιστρέψει» τα έσοδα από τους δασμούς που έχει εισπράξει.

Την Τρίτη έγινε γνωστό από τον ίδιο τον Τραμπ ότι η κυβέρνηση θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και, ειλικρινά, αν λάβουν λάθος απόφαση, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ενδέχεται να αποφασίσει ότι δεν είναι διατεθειμένο να εκδικάσει την έφεση της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά να αποδεχθεί την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου. Αν συμβεί αυτό, οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Ωστόσο, η διαδικασία δεν θα είναι απαραίτητα εύκολη ή γρήγορη.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει πιθανώς την υπόθεση κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, η οποία αρχίζει τον επόμενο μήνα, και οι εν λόγω δασμοί θα παραμείνουν πιθανώς σε ισχύ κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσης, δήλωσε στο CNN ο Ted Murphy, δικηγόρος διεθνούς εμπορίου στη Sidley Austin.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι ο Τραμπ δεν είχε τη νομική εξουσία να επιβάλει δασμούς βάσει του IEEPA, η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την είσπραξή τους. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιστροφές, δήλωσε ο Murphy.