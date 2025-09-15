Κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» στην Αλίμου - Κατεχάκη λόγω καραμπόλας

Σφοδρή καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τουλάχιστον τρία οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/09 επί της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη και αυτή τη στιγμή η ουρά των οχημάτων εκτείνεται πολλά χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα η κίνηση εκτείνεται από το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως έως και την Αγία Μαρίνα.

Από την πρώτη στιγμή, η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να καταγράψει το συμβάν αλλά και να διευκολυνθεί η κίνηση των οχημάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

«Κομφούζιο» στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου

Παράλληλα, η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της Αττικής είναι αυξημένη με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.