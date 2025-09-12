Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος σε Ποσειδώνος και Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες φαίνεται πως κινούνται τα οχήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου, ήδη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Στο «κόκκινο» είναι η κυκλοφορία στην λεωφόρο Κηφισού, ενώ με δυσκολία κινούνται τα οχήματα και στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Ουρές σχηματίζονται και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή. Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, στην λεωφόρο Μεσογείων, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Συγγρού, αλλά και την Ποσειδώνος.

Μάλιστα, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, στην Αττική σημειώνεται κίνηση στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Σχιστου

Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική οδό

Μέχρι και 15 λεπτά μπορούν να φτάσουν οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική οδό. Ειδικότερα, οι 15λεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο και ειδικότερα στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τα 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.