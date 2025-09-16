Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε 112 «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η) Λεωφόρος Κηφισίας Τροχαίο

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Κηφισίας λόγω τροχαίου - Πού υπάρχουν προβλήματα

Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται επίσης σε δρόμους πλησίον του κέντρου καθώς και σε διαστήματα του Κηφισού.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης (16/9) σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα τα συναντήσουν όσοι επιλέξουν την λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου ατυχήματος που περιλαμβάνει τη σύγκρουση 5 οχημάτων. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή του Αμαρουσίου. 

Παράλληλα, με το πόδι κολλημένο στο φρένο βρίσκονται οι οδηγοί σε δρόμους πλησίον του κέντρου ενώ και ο Κηφισός παρουσιάζει διαστήματα στα οποία η κυκλοφορία πραγματοποιείται με χαμηλές στροφές. 

Google Maps
Google Maps

Χωρίς προβλήματα στην Αττική Οδό

Στην Αττική οδό η κατάσταση δεν παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Κατά περιόδους σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις ωστόσο η τελευταία ενημέρωση της εταιρείας αναφέρει πως η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίνηση Τροχαία (Η) Λεωφόρος Κηφισίας Τροχαίο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader