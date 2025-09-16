Κίνηση: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Κηφισίας λόγω τροχαίου - Πού υπάρχουν προβλήματα

Κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης (16/9) σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα τα συναντήσουν όσοι επιλέξουν την λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου ατυχήματος που περιλαμβάνει τη σύγκρουση 5 οχημάτων. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Παράλληλα, με το πόδι κολλημένο στο φρένο βρίσκονται οι οδηγοί σε δρόμους πλησίον του κέντρου ενώ και ο Κηφισός παρουσιάζει διαστήματα στα οποία η κυκλοφορία πραγματοποιείται με χαμηλές στροφές.

Χωρίς προβλήματα στην Αττική Οδό

Στην Αττική οδό η κατάσταση δεν παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Κατά περιόδους σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις ωστόσο η τελευταία ενημέρωση της εταιρείας αναφέρει πως η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά.