Κίνηση: Πρωινή «κόλαση» στους δρόμους: Αφόρητη κατάσταση σε Κηφισό, Αττική Οδό

Η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά, με τον καιρό να φλερτάρει με το φθινόπωρο και την κίνηση να χτυπά «κόκκινο». Μποτιλιαρίσματα, καθυστερήσεις και νεύρα συνθέτουν το πρωινό σκηνικό, την ώρα που όλοι προσπαθούν να φτάσουν στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις τους. Αν είστε ήδη στο τιμόνι, υπομονή – και αν δεν ξεκινήσατε ακόμα, ίσως είναι καλή ιδέα να καθυστερήσετε λίγο ή να αναζητήσετε εναλλακτική διαδρομή!

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών, καθώς από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ και η Λ. Μεσογείων απαιτεί... γερά νεύρα, καθώς από νωρίς έχει έντονο μποτιλιάρισμα. Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι την έξοδο Χαλανδρίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αχαρνών ανά διαστήματα από την Πλατεία Αμερικής μέχρι τα Άνω Πατήσια.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην κάθοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη στην άνοδο

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Google Maps

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στην έξοδο για Λαμία, όπως επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία