Από τον αστακό στα αυτοκίνητα: Πώς η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ φέρνει ανάσα δισεκατομμυρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε σήμερα το «πράσινο φως» για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025, καταθέτοντας δύο καίριες νομοθετικές προτάσεις. Κεντρικός στόχος: η μείωση των δασμών και η ενίσχυση του διατλαντικού εμπορίου, με άμεσα οφέλη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αλλαγές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2025, εξασφαλίζοντας σημαντική ελάφρυνση στα κόστη για τους κατασκευαστές της ΕΕ. Μόνο για τον τομέα των αυτοκινήτων, η μείωση των δασμών από 27,5% σε 15% σημαίνει εξοικονόμηση άνω των 500 εκατ. ευρώ σε έναν και μόνο μήνα.

Οι δύο προτάσεις της Επιτροπής

Κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και προτιμησιακή πρόσβαση σε συγκεκριμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα.

Παράταση της απαλλαγής από δασμούς στον αστακό, που πλέον επεκτείνεται και στον μεταποιημένο αστακό.

Παράλληλα, η Κομισιόν τονίζει ότι θα συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ για μια πιο εκτεταμένη συμφωνία «δίκαιου και ισορροπημένου εμπορίου».

Τα επόμενα βήματα

Για να τεθούν σε ισχύ οι προτάσεις, χρειάζεται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου . Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν τους δασμούς στο 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα μηδενίσουν ή θα μειώσουν δραστικά δασμούς σε κατηγορίες όπως:

αεροσκάφη και εξαρτήματα,

γενόσημα φάρμακα,

χημικές πρόδρομες ουσίες,

φελλός και άλλοι φυσικοί πόροι.

Οι δύο πλευρές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί περαιτέρω η λίστα προϊόντων με μηδενικούς δασμούς.

Η συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα

Η πολιτική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ έκλεισε τον Ιούλιο, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να τη χαρακτηρίζει «ισχυρή, αν και όχι τέλεια». Παρά τις αντιδράσεις, υποστήριξε πως προσφέρει στις επιχειρήσεις «σταθερότητα και προβλεψιμότητα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ , ωστόσο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ εδώ και καιρό επιτίθεται στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις κατά των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Google και η Apple.

Με λίγα λόγια: η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ φέρνει τεράστιες ανάσες για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, με την αυτοκινητοβιομηχανία να βγαίνει πρώτη κερδισμένη. Το αν αυτή η νέα εποχή εμπορικής συνεργασίας θα μείνει στα χαρτιά ή θα εξελιχθεί σε ένα ισχυρό διατλαντικό deal, μένει να φανεί τους επόμενους μήνες.