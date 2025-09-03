Προειδοποίηση Τραμπ προς τον Πούτιν: «Θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα»

Μήνυμα προειδοποίησης «έστειλε» ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με την συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχω κανένα μήνυμα για τον Πρόεδρο Πούτιν. Ξέρει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση έτσι ή αλλιώς», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Όποια και αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι, και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα», πρόσθεσε ο πρόεδρος σε μια φαινομενικά κρυφή απειλή.

Εκνευρισμός Τραμπ

Όπως επισημαίνει το CNN, ο Τραμπ έγινε ορατά εκνευρισμένος όταν ρωτήθηκε για τις ενέργειες της κυβέρνησης – ή την έλλειψή τους – μέχρι στιγμής έναντι της Ρωσίας.

«Πώς ξέρετε ότι δεν έχει ληφθεί καμία δράση; Θα λέγατε ότι η επιβολή δευτερευουσών κυρώσεων στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή εκτός Κίνας, είναι σχεδόν ισοδύναμη; Θα λέγατε ότι δεν έχει ληφθεί καμία δράση που να κοστίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία;», είπε ο Τραμπ.

«Αυτό το αποκαλείτε μη λήψη δράσης», πρόσθεσε. «Και δεν έχω προχωρήσει ακόμα στη φάση δύο ή στη φάση τρία», είπε, υπονοώντας περαιτέρω τιμωρητικά μέτρα.

«Αν θυμάστε, πριν από δύο εβδομάδες, είπα ότι αν η Ινδία αγοράσει, θα έχει μεγάλα προβλήματα, και αυτό είναι που συμβαίνει. Οπότε μην μου μιλάτε για αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παρά τις επανειλημμένες απειλές, η κυβέρνηση Τραμπ έχει μέχρι στιγμής δείξει απροθυμία να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.