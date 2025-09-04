Μακρόν: Οι εγγυήσεις των ΗΠΑ για Ουκρανία ήταν ξεκάθαρες - 26 χώρες έτοιμες ως δυνάμεις ασφαλείας

«Πολύ ξεκάθαρη» χαρακτήρισε την «προθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας» ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Μιλώντας την Πέμπτη 04/09 κατά τη διάρκεια της «Συμμαχίας των Προθύμων» που έλαβε χώρα στο Παρίσι στην οποία συμμετείχαν κυρίως ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γάλλος πρόεδρος προσέθεσε ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον «τις επόμενες ημέρες».

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν και συνέχισε «έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (...) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ».

26 χώρες δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν

Παράλληλα ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας. Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες είτε με χερσαίες, είτε με θαλάσσιες, είτε με εναέριες στρατιωτικές δυνάμεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα. «Αυτή η δύναμη δεν έχει καμία πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το στρατόπεδο της ειρήνης βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ότι η Ρωσία το μόνο που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι να κερδίζει χρόνο.

Ζελένσκι: Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από 24 χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα το ρόλου που θα μπορούν να παίξουν .

Περίπου 30 δυτικοί ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Ζελέσνκι στο Παρίσι για τις πιθανές δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου μετά από οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία με την Ρωσία.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει την φύση της δικής τους δέσμευσης. Όμως δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.

Φον ντερ Λάιεν: Η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση που εξέδωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε από το Παρίσι.

Σε αυτές τις « δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Όχι» της Ιταλίας για αποστολή στρατευμάτων

Μετά το τέλος της Συνόδου, η Ρώμη επανέλαβε ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε μέσω τηλεδιάσκεψης «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».