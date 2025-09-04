Βαγγέλης Μαρινάκης στον Economist: Ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία, αιχμές για την κυβέρνηση

O Βαγγέλης Μαρινάκης στο 5ο συνέδριο του Τhessaloniki Metropolitan Summit και του Economist στη Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων που διεξάγονται μέχρι και σήμερα - συγκρούσεις που επηρεάζουν εν τέλει το παγκόσμιο εμπόριο, την ευρωπαϊκή οικονομία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία αλλά και ο κλάδος της ναυτιλίας από τις πολεμικές συρράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή αμφισβητώντας τις επιλογές της Ευρώπης ως προς το σκέλος των κυρώσεων που έχει επιβάλει στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη θα μπορούσε να είχε διαδραματίσει ρόλο στη σταθεροποίηση της κατάστασης αλλά μέχρι στιγμής δε τα έχει καταφέρει ιδιαίτερα καλά» είπε ο κ. Μαρινάκης εκτιμώντας πως εν τέλει ο λογαριασμος των γεωπολιτικών αναταράξεων φθάνει στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη.

«Δεν θέλουμε διαχείριση της κρίσης αλλά επίλυση της κρίσης. Πρέπει να αποτρέψουμε την περαιτέρω κλιμάκωση γιατί οι παγκόσμιες συγκρούσεις μπορούν να προκαλέσουν εμπορικό πόλεμο» προειδοποίησε και χαρακτήρισε «παράλογες» τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία καθώς όπως υποστήριξε «την ίδια ώρα Κίνα και Ινδία εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο σε πολύ χαμηλές τιμές».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει «γιατί εδώ και τρία χρόνια αθώα παιδιά χάνουν τη ζωή τους» με τον Μπόρις Τζόνσον να αντιτείνει πως η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ακόμα πιο αποφασιστική απέναντι στον Πούτιν και να στηρίξει με περισσότερη ένταση το Κίεβο σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Αιχμές για την κυβέρνηση

φωτ. Eurokinissi

Ο κ. Μαρινάκης έπειτα από ερώτηση που δέχθηκε για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τους οικονομικούς δείκτες και την προοπτική για μια τρίτη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, διατύπωσε αιχμές για την κυβερνητική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Οι δείκτες πάνε καλά γιατί τους συγκρίνουμε με την κατώτερη βάση με τη χειρότερη κατάσταση αλλά μια μέση ελληνική οικογένεια στις 20 του μήνα δεν έχει λεφτά. Το εισόδημα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Οι τιμές είναι υψηλές και το εισόδημα για έναν απλό μεροκαματιάρη μειώνεται. Η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτό το πρόβλημα, δεν έχει προστατέψει τους Έλληνες πολίτες. Μαζί με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη Eurostat είμαστε στην τελευταία θέση του δείκτη του πραγματικού εισοδήματος. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Υπάρχουν σκάνδαλα διαφθοράς όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να έχουμε μία κυβέρνηση που μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα αυτά και να αφήσει τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους υπάρχει συγκάληψη. Και λόγω όλων αυτών των γεγονότων βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή να έχει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. Οπότε δεν είμαι αισιόδοξος για την τρίτη θητεία εκτός εάν υπάρξουν πολύ σημαντικές μεταβολές».

Παρεμβαίνοντας ο Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της Ελλάδας, επαναβεβαιώνοντας την αγάπη που έχει για τη χώρα μας την οποία, όπως είπε, επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του '70.