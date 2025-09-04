Αμυντικές δαπάνες: Ποιες χώρες μπορούν να πετύχουν τον στόχο 3,5% του ΝΑΤΟ

Σε νέο ρεκόρ έχουν φτάσει οι αμυντικές δαπάνες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας (EDA) να κάνουν λόγο για 343 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης αυξάνουν ταχύτερα τις επενδύσεις τους, αλλά η EDA προειδοποιεί ότι χωρίς μεγαλύτερη συνεργασία της ΕΕ, τα περισσότερα χρήματα από μόνα τους δεν θα αρκούν.

Σημειώνεται ότι μεταξύ του 2023 και 2024 τα κράτη μέλη αύξησαν τις επενδύσεις τους κατά 19%. Ο στρατιωτικός εξοπλισμός αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, περίπου 88 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στον τομέα της άμυνας αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ετήσιο κόστος για κάθε πολίτη της ΕΕ εκτιμάται πλέον σε 764 ευρώ.

Τα κράτη μέλη που είναι σε πορεία προς την επίτευξη του στόχου του 3,5%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του και δημοσιεύει το Euronews, η Πολωνία έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην άμυνα σε σχεδόν 3,8% του ΑΕΠ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Ακολουθούν η Εσθονία και η Λετονία με 3,3% η καθεμία, και η Λιθουανία με 3,1%.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ιρλανδία δαπάνησε μόλις το 0,2% του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο, η Γερμανία είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες, με περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ (2,1% του ΑΕΠ), ακολουθούμενη από τη Γαλλία με σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ (2%) και την Ιταλία με περίπου 33 δισεκατομμύρια ευρώ (1,5%).

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αύξησαν τον στρατιωτικό τους προϋπολογισμό το 2024, εκτός από την Ιρλανδία, όπου μειώθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και την Πορτογαλία, όπου μειώθηκε σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αμυντικές δαπάνες σε σύγκριση με το εθνικό ΑΕΠ. Πηγή: Euronews

Οι δυνάμεις της ΕΕ σε σύγκριση με αυτές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας

Η EDA συνέκρινε επίσης τις δυνάμεις της ΕΕ με αυτές των ΗΠΑ. Το 2024, η Ουάσιγκτον επένδυσε 845 δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα (3,1 % του ΑΕΠ), σχεδόν τριπλάσια από το συνολικό ποσό της ΕΕ που ανέρχεται σε 343 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν και οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν συνολικά περισσότερα άρματα μάχης, συστήματα πυροβολικού και οχήματα μάχης πεζικού, οι δυνατότητές τους είναι κατακερματισμένες σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, όπως σημειώνεται στην έκθεση, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι θα μπορούσαν να είναι.

Αντίθετα, η Ρωσία (107 δισ. ευρώ) και η Κίνα (250 δισ. ευρώ) δαπανούν λιγότερα σε απόλυτους όρους από την ΕΕ, αλλά η EDA προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να επιτύχουν μεγαλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας λόγω των χαμηλότερων εγχώριων τιμών, του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, της μικρότερης κατακερματισμένης φύσης και των χαμηλότερων διαρθρωτικών γενικών εξόδων.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα έχουν επίσης αυξήσει τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η ΕΕ κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Πώς συγκρίνονται οι δυνάμεις της ΕΕ και των ΗΠΑ; Πηγή: Euronews

Είναι οι αποτελεσματικές οι επενδύσεις από μόνες τους;

Η EDA εκτιμά ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της άμυνας θα μπορούσαν να φθάσουν τα 381 δισ. ευρώ το 2025, «ανεβάζοντας τις δαπάνες της Ένωσης στο 2,1% του ΑΕΠ και υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το όριο του 2%».

Η αύξηση των δαπανών από 2% σε 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035 θα απαιτήσει επιπλέον 254 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές αμυντικές δαπάνες σε περίπου 635 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Η πρωτοβουλία «Readiness 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδιάζει να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο έως 800 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες.

Ωστόσο, η EDA τονίζει ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν θα αρκέσουν: θα χρειαστεί πρόσληψη περισσότερου προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η «έλλειψη» και να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευμένοι στρατιώτες για τη λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού.

Πάνω απ' όλα, ο οργανισμός καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους, τόσο για να δαπανήσουν πιο αποτελεσματικά όσο και για να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις τους συνεργάζονται καλύτερα χρησιμοποιώντας διαλειτουργικά συστήματα και εξοπλισμό.