Απόστρατοι αξιωματικοί θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν τις προτάσεις για το αμυντικό οικοσύστημα

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν απόστρατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων με υψηλό επιστημονικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο και εμπειρία, στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από τις υποψήφιες οντότητες, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΚΑΚ, επισημαίνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης με επιστολή του στις Ενώσεις Αποστράτων και στους Συνδέσμους Αποφοίτων των Στρατιωτικών Σχολών. Όπως αναφέρει, η συμβολή τους είναι στρατηγικής σημασίας και ανεκτίμητης αξίας, για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ισχυρού αμυντικού οικοσυστήματος και καθοριστική στην αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Στην επιστολή που εστάλη στις 4/9/2025 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ γνωστοποιεί ότι το ΓΕΕΘΑ/ΣΤ΄ Κλάδος, συνδράμοντας στο έργο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), συμβάλλει στην αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από τις υποψήφιες οντότητες, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΚΑΚ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό αυτό, θα ενεργήσει ως τεχνικός εμπειρογνώμων, που θα συνδράμει την επιτροπή αξιολόγησης.

Τα βασικά σημεία της επιστολής του αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το ΕΛΚΑΚ, ως ανώνυμη εταιρεία υπό την Εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναλαμβάνει την ανάθεση συμβάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο των οποίων δημοσιεύει προσκλήσεις συμμετοχής και ότι υποβάλλονται αντίστοιχες προτάσεις, οι οποίες χρήζουν αξιολόγησης, προκειμένου να καταρτιστούν οι σχετικές συμβάσεις.

Όπως επίσης αναφέρεται στην επιστολή, στην εν λόγω αξιολόγηση δύναται να συμμετάσχει επίσης εξειδικευμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το παραπάνω προσωπικό, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στις περιπτώσεις ενδιαφερόμενων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται να συμμετάσχει και ως μέλος των επιτροπών αξιολόγησης και ελέγχου παρακολούθησης των ακαδημαϊκών χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΑΚ.

Τα μέλη που διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο καλούνται συγκεκριμένα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής για συνδρομή στη διαδικασία αξιολόγησης, τα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων και των Συνδέσμων Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών που έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις ή εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, συναφούς αντικειμένου με τους τεχνολογικούς τομείς ενδιαφέροντος του ΕΛΚΑΚ όπως παρακάτω:

* Μη Επανδρωμένα Συστήματα και Τεχνολογίες Αντιμετώπισης.



* Αισθητήρες.



* Διαστημικά Συστήματα.



* Επιχειρησιακή Οργάνωση, Δόγματα & Τακτικές.



* Όπλα και Πυρομαχικά.



* Επίγνωση Περιβάλλοντος, Επιτήρηση, Στοχοποίηση.



* Διοικητικής Μέριμνα & Επιχειρησιακή Υποστήριξη.



* Ενίσχυση Ανθεκτικότητας & Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού.



* Προστασία Κρίσιμων Υποδομών.



* Πλατφόρμες & Ολοκληρωμένα Συστήματα.



* Συστήματα Πρόωσης & Ενέργειας.



* Πληροφορική, Επικοινωνία, Κυβερνοασφάλεια.

Οι εμπειρογνώμονες θα επιλέγονται με διαδικασία αξιολόγησης που καθορίζεται από το ΕΛΚΑΚ, προκειμένου στη συνέχεια να συνδράμουν την εκάστοτε επιτροπή αξιολόγησης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του ΕΛΚΑΚ και θα αποζημιώνονται αναλόγως.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή οι ενώσεις αποστράτων καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων, στο ΕΛΚΑΚ.

«Θα ήταν εξαιρετική τιμή για εμάς να σας έχουμε συνοδοιπόρο σε αυτήν την προσπάθεια, για την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να μετασχηματίσουν το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και να προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προσδοκούμε στη συνεργασία σας για την επιτυχία αυτού του νέου, αμοιβαία επωφελούς εθνικού εγχειρήματος και παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε την επιστολή στο σύνολο των μελών σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία» καταλήγει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην επιστολή του.