Επίδειξη ισχύος από τον Σι: Τι είναι ο νέος βαλλιστικός πύραυλος DF-61 που παρουσίασε η Κίνα

Ξεκάθαρο μήνυμα σε ΗΠΑ και Δύση έστειλε η Κίνα με την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποίησε την Τετάρτη. Ποιο ήταν αυτό; Ότι το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για μια νέα παγκόσμια τάξη με την Κίνα στην κορυφή, θα υποστηριχθεί από όπλα υψηλής τεχνολογίας που σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να είναι πιο προηγμένα από αυτά των αντιπάλων της.

Με την προσοχή να στρέφεται στα νέα πυρηνικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος DF-61, αξίζει να τονιστεί ότι είναι σημαντικά και όπλα όπως να νέα κινητά όπλα αεράμυνας με λέιζερ που τοποθετούνται σε φορτηγά και πλοία.

Εάν αυτά έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς στις δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), όπως ανέφερε η Κίνα σε συνεντεύξεις Τύπου πριν από την παρέλαση, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πραγματικά προβλήματα στην ικανότητα οποιουδήποτε αντιπάλου να αναχαιτίσει τις κινήσεις του κινεζικού στρατού στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, υπάρχουν προειδοποιήσεις και δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή να αποκαλέσουμε τον PLA τον κορυφαίο στρατό στον κόσμο.

Τα κυριότερα σημεία της παρέλασης

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) παρουσίασε ένα εντυπωσιακό αριθμό εξοπλισμού στην πιο διάσημη οδό του Πεκίνου, τη Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης – σε τέτοιο βαθμό που ήταν δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς σε ένα όπλο πριν περάσει το επόμενο.

Ωστόσο, ορισμένα όπλα ξεχώρισαν, όπως το DF-61, που μεταφερόταν σε φορτηγό οκτώ αξόνων και ο οποίος θα είναι ο πρώτος νέος ICBM της Πυραυλικής Δύναμης του PLA από την παρουσίαση του DF-41 σε στρατιωτική παρέλαση το 2019.

Η Κίνα παρουσίασε πολλούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων νέων παραλλαγών. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Dongfeng-61, ο οποίος είναι ικανός να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές στο ρύγχος του, τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Dongfeng-5C, ο οποίος μπορεί να εκτοξευθεί από τη βόρεια Κίνα και να χτυπήσει τις ΗΠΑ, και τον πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Dongfeng-26D, γνωστό ως «Guam Killer», ο οποίος μπορεί να χτυπήσει βασικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Γκουάμ.

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

Υπήρχαν επίσης αρκετοί υπερηχητικοί πύραυλοι κατά πλοίων, όπως οι YJ-17 και YJ-19, οι οποίοι μπορούν να πετούν πολύ γρήγορα και να manoeuvre απρόβλεπτα για να αποφύγουν τα αντιπυραυλικά συστήματα.

Επίσης, ξεχώρισαν οι πύραυλοι με υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης (HGV). Τα HGV μπορούν να μεταφέρουν κεφαλές με ταχύτητες πέντε φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου, με ακανόνιστες τροχιές πτήσης που μπορούν να δυσκολέψουν την άμυνα κατά των πυραύλων.

Πηγή: Reuters

Παράλληλα, εκτέθηκε μια εντυπωσιακή σειρά από drones, από υπερμεγέθη μη επανδρωμένα υποβρύχια έως αεροσκάφη που μπορούν να πετούν ως «πιστοί συνοδοί» των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών της PLA Air Force.

Στις σχηματισμούς υπήρχαν επίσης drones εδάφους, μερικά οπλισμένα με πολυβόλα, άλλα κατάλληλα για την απομάκρυνση ναρκών ή για logistics.

Και τέλος, υπήρχαν και τα λέιζερ.

Ο PLA παρουσίασε δύο εκδόσεις, μία μαζική που έχει σχεδιαστεί για την αεροπορική άμυνα του ναυτικού και μία άλλη που φαινόταν μικρότερη και τοποθετημένη σε φορτηγό για την προστασία των στρατευμάτων στο έδαφος.

Πηγή: Reuters

Τα λέιζερ ανήκουν σε μια κατηγορία που ονομάζεται «όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας», η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συστήματα ραδιοκυμάτων υψηλής ισχύος. Αντί να χρησιμοποιούν βλήματα για κινητική καταστροφή, αυτά τα όπλα βασίζονται στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια για να απενεργοποιήσουν έναν στόχο μέσω θερμότητας, διακοπής των εσωτερικών ηλεκτρικών συστημάτων ή τύφλωσης αισθητήρων όπως οπτικά συστήματα και ραντάρ.

Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι πιο οικονομικά από τα κινητικά όπλα, καθώς μια βολή από λέιζερ κοστίζει μόνο ένα κλάσμα του κόστους μιας σφαίρας ή ενός πυραύλου. Η εφοδιαστική είναι επίσης ευκολότερη, καθώς τα βαριά μεταλλικά βλήματα δεν χρειάζεται να μεταφέρονται μαζί με το όπλο, αλλά μόνο η πηγή ενέργειας του.

Πηγή: Reuters

Πλεονέκτημα στη βιομηχανική δυνατότητα

Ο τεράστιος όγκος του στρατιωτικού εξοπλισμού που εκτέθηκε δείχνει ότι η Κίνα διαθέτει τη βιομηχανική δύναμη να υποστηρίξει τα λόγια της και, ενδεχομένως, να επιβάλει τελικά το όραμα του Σι για τον κόσμο.

Είναι το είδος της βιομηχανικής ικανότητας που συγκέντρωσαν οι ΗΠΑ για να κερδίσουν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, του οποίου το τέλος υποτίθεται ότι τιμά η παρέλαση της Τετάρτης. Αλλά η Αμερική σήμερα δεν έχει την ικανότητα να παράγει όπλα σε ποσότητες που μπορεί η Κίνα.

«Αυτό που οι Κινέζοι αποδεικνύουν εδώ είναι η ικανότητά τους να αναπτύσσουν μόνοι τους προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, να τις χρησιμοποιούν επιχειρησιακά και να το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι συμβαίνει στη Δύση», δήλωσε ο Μάλκολμ Ντέιβις, ανώτερος αναλυτής αμυντικής στρατηγικής στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (ASPI). «Και το κάνουν επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό όσον αφορά τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιούν».

Οι αριθμοί ευνοούν το Πεκίνο

Μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) την παραμονή της παρέλασης έδειξε ότι ορισμένοι αριθμοί ευνοούν το Πεκίνο. Σύμφωνα με την έκθεση του CSIS, που συντάχθηκε από τους Matthew Funaiole και Brian Hart, μέλη του CSIS China Power Project, οι αμυντικές δαπάνες της Κίνας έχουν αυξηθεί 13 φορές τα τελευταία 30 χρόνια.

Αν και το Πεκίνο εξακολουθεί να δαπανά μόνο το ένα τρίτο περίπου των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση, η διαφορά μειώνεται ραγδαία, έχοντας μειωθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία 12 χρόνια.

Ωστόσο, σε περιφερειακό επίπεδο, η διαφορά στις αμυντικές δαπάνες είναι τεράστια. «Η Κίνα υπερέχει κατά πολύ των γειτόνων της, δαπανώντας πέντε φορές περισσότερα για την άμυνα από την Ιαπωνία και σχεδόν επτά φορές περισσότερα από τη Νότια Κορέα, δύο βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή», αναφέρει η έκθεση του CSIS.

Η πιο έντονη διαφορά με τις ΗΠΑ παρατηρείται στη θάλασσα. Η Κίνα αναμένεται να έχει 48% περισσότερα πολεμικά πλοία από τις ΗΠΑ έως το 2030, σύμφωνα με την έκθεση. Σε μια μελέτη του 2023, ένας καθηγητής του Ναυτικού Κολλεγίου των ΗΠΑ, εξετάζοντας την ιστορία των ναυτικών πολέμων, διαπίστωσε ότι ο μεγαλύτερος στόλος κερδίζει σχεδόν πάντα.

Κάποιοι έχουν πει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους μέσω τεχνολογιών όπως τα drones με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης έδειξε ότι αυτό μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση.

Οι σχηματισμοί του PLA ήταν γεμάτοι με drones – για μάχες στο έδαφος, στον αέρα και στη θάλασσα. «Τα μη επανδρωμένα συστήματα που παρουσιάζουν σήμερα οι Κινέζοι είναι αρκετά προηγμένα. Φαίνονται να είναι πιο προηγμένα από ορισμένες απόψεις από αυτά που βλέπουμε στη Δύση, και βρίσκονται σε επιχειρησιακή υπηρεσία», δήλωσε ο Davis του ASPI.

Και αυτά είναι μόνο για επιθετικούς ρόλους μάχης.

Η άμυνα με drones, μέσω των προαναφερθέντων λέιζερ, για παράδειγμα, μπορεί επίσης να ευνοεί το Πεκίνο.

«Βασικά βλέπουμε μπροστά μας αυτό που οι Κινέζοι περιγράφουν ως έξυπνο πόλεμο», δήλωσε ο Ankit Panda, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace. «Βλέπετε πολλές αυτόνομες δυνατότητες, δυνατότητες δικτύωσης, σύγχρονα συστήματα πολεμικών επιχειρήσεων του 21ου αιώνα».