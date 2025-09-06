«Ειρήνη ή πόλεμος»: Το δίλημμα που θέτει η Κίνα μετά την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

50.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί την περασμένη εβδομάδα για να παρακολουθήσουν την τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να πλαισιώνουν τον Σι Τζινπίνγκ.



Πολλοί που παρακολουθούσαν από τις πρωτεύουσες της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θεώρησαν ότι το μήνυμα ήταν σαφές: η Κίνα προκαλεί σκόπιμα τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, σχολιάζει το CNN.



«Παρακαλώ, δώστε τις θερμότερες ευχές μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Σι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις παρέλασαν με στρατιωτικό βήμα στο κέντρο του Πεκίνου.



Για όσους άκουσαν τις ηχηρές φωνές των χιλιάδων καλά εκπαιδευμένων στρατιωτών και είδαν τους ογκώδεις πυραύλους με πυρηνική ικανότητα, τα υποβρύχια drones και τα πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης του Πεκίνου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Σι οργάνωνε την πιο δυναμική μέχρι τώρα επίδειξη της Κίνας ως εναλλακτικού παγκόσμιου ηγέτη – με στρατιωτική δύναμη και γεωπολιτικό βάρος.



Η Κίνα προβάλλει εδώ και καιρό την «ειρηνική» της άνοδο και καταδικάζει τις «πολεμοχαρείς» ΗΠΑ. Ωστόσο, η παρέλαση, που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είχε αναμφίβολα ως στόχο να αναδείξει την ταχεία πρόοδο του μεγαλύτερου στρατού στον κόσμο και να σηματοδοτήσει την αυξανόμενη ικανότητα του Σι να ασκεί σκληρή δύναμη στη διεθνή σκηνή.



Ένα ανοιχτό μικρόφωνο που έπιασε τον Σι και τον Πούτιν να συζητούν για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούν σύντομα να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια χάρη στις ιατρικές εξελίξεις, υποδήλωνε την ανθεκτικότητα που και οι δύο βλέπουν στις θέσεις τους, οι οποίες οδηγούν σε μια παγκόσμια μετάβαση της εξουσίας, όπως ίσως έκανε και η απόφαση του Κιμ να φέρει μαζί του την κόρη του και πιθανή διάδοχό του στο πράσινο τρένο του προς το Πεκίνο.



Πίσω από την προσεκτικά χορογραφημένη λαμπρότητα κρυβόταν ένα βασικό μήνυμα – ότι ο Σι στοχεύει σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ και η Δύση δεν θα καθορίζουν τους κανόνες – και ένα ερώτημα: τι σημαίνει αυτό για τις ΗΠΑ και τον κόσμο;



«Ειρήνη ή πόλεμος»



Για τον Σι, το να έχει τον Κιμ και τον Πούτιν στο πλευρό του ήταν ένας ισχυρός τρόπος να υπογραμμίσει την πεποίθησή του ότι το υπάρχον διεθνές σύστημα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είναι υπεύθυνο για τις τρέχουσες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, και όχι οι άνδρες που κάθονταν γύρω του.



«Μόνο όταν όλες οι χώρες και τα έθνη αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο ως ίσους, συνυπάρχουν ειρηνικά και υποστηρίζουν το ένα το άλλο» μπορούν να «διαφυλάξουν την κοινή ασφάλεια» και να «εξοντώσουν τη ρίζα του πολέμου», δήλωσε ο Σι κατά τη διάρκεια ομιλίας που μεταδόθηκε μέσω μεγαφώνου σε όλη την πλατεία της παρέλασης την Τετάρτη.



Η βασική αιτία είναι «η νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, η αντιπαράθεση των μπλοκ και οι πρακτικές εκφοβισμού», έχουν επανειλημμένα δηλώσει ο Σι και οι αξιωματούχοι του, χρησιμοποιώντας τον κώδικα του Πεκίνου για να περιγράψουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην παραλιακή πόλη Τιαντζίν, ο Κινέζος ηγέτης έκλεισε μια σύνοδο κορυφής περιφερειακών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, παρουσιάζοντας μια «παγκόσμια πρωτοβουλία διακυβέρνησης» – έναν από τους πυλώνες του ευρύτερου σχεδίου του Σι για την αναδιαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του διεθνούς συστήματος και την καθιστώντας το πιο «δημοκρατικό».



Το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη, θα μπορούσε να έχει ευρεία εμβέλεια, σύμφωνα με τον Wang Yiwei, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Renmin στο Πεκίνο. «Η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν επικεντρώνεται μόνο στην (ασφάλεια), αλλά και στα οικονομικά – το σύστημα SWIFT, τις κυρώσεις, το εμπόριο, τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, τη διακυβέρνηση των ωκεανών, την κλιματική αλλαγή... και πρέπει να κάνουμε τον Παγκόσμιο Νότο να έχει μεγαλύτερη φωνή και δύναμη (στα Ηνωμένα Έθνη)», δήλωσε ο Wang.



Παρατηρητές λένε ότι η πρωτοβουλία του Σι έχει ως στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης για χώρες που αισθάνονται πιεσμένες από ένα διεθνές σύστημα που θεωρούν ότι κυριαρχείται άδικα από τη Δύση – και να βοηθήσει την Κίνα να αμβλύνει την ισχύ των ΗΠΑ σε μια σειρά τομέων, μοιράζοντάς την σε χώρες που είναι πιο φιλικές προς την Κίνα.



Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει το Πεκίνο να διαμορφώσει ένα διεθνές σύστημα όπου η εθνική ανάπτυξη υπερισχύει οποιασδήποτε έννοιας ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καμία συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν μπορεί να περιορίσει τις φιλοδοξίες της Κίνας. Πρόκειται για μια ρύθμιση που θα μπορούσε να ωφελήσει τα σχέδια της Κίνας για τη δημοκρατία του νησιού της Ταϊβάν, την οποία διεκδικεί το Πεκίνο και δεν έχει αποκλείσει να καταλάβει με τη χρήση βίας.



Το διπλό χτύπημα της συνόδου κορυφής του Σι, ακολουθούμενο από την παρέλασή του την περασμένη εβδομάδα, φαινόταν προσεκτικά υπολογισμένο για να στείλει ένα μήνυμα: ενώ η Κίνα ενισχύει την επιρροή και την ήπια δύναμή της, αυξάνει επίσης τη σκληρή δύναμη που θα μπορούσε να την υποστηρίξει αν χρειαστεί.



Και παρόλο που η Κίνα τονίζει ότι ο στρατός της έχει αμυντικούς σκοπούς, η επίδειξη δύναμης της Τετάρτης έδωσε στους αναλυτές σε όλο τον κόσμο μια σαφή εικόνα του εύρους των επιθετικών δυνατοτήτων της και της τεράστιας ικανότητάς της να παράγει όπλα.