Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ ξεκίνησε «πόλεμο» με τις ξενόφερτες λέξεις - Πώς θα λένε το χάμπουργκερ

Εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στους ξεναγούς της Βόρειας Κορέας πραγματοποιείται τις τελευταίες μέρες μετά από απόφαση του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύοντας στους ειδικούς του τουρισμού να χρησιμοποιούν «κλεμμένες» λέξεις όπως χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε.

Αυτός προστίθεται στη λίστα των περιορισμών, οι οποίοι και αποτελούν σταθερό κανόνα και όχι μεμονωμένο φαινόμενο. Με την έναρξη λειτουργίας του νέου πολυτελούς θερέτρου Wonsan Kalma, πλέον εφαρμόζονται νέες οδηγίες και περιορισμοί. Οι ξεναγοί ειδοποιήθηκαν να αποφεύγουν λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Δύση και στη Νότια Κορέα όταν συνομιλούν με ξένους επισκέπτες.



Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, η κόρη του Kim Ju Ae και η σύζυγός του Ri Sol Ju εμφανίστηκαν σε υδάτινο πάρκο στο Wonsan Kalma και όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Daily NK, οι ξεναγοί έλαβαν λεπτομερείς κατευθύνσεις για το πώς θα διαχειρίζονται και θα διασκεδάζουν τους τουρίστες, ενώ οφείλουν να αποστηθίσουν φράσεις και συνθήματα.

«Στόχος οι ξεναγοί να χρησιμοποιούν το βορειοκορεάτικο λεξιλόγιο»

Οι ξεναγοί, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε ένα αυστηρό κρατικό πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν ορισμένες αγγλικές λέξεις. Για παράδειγμα, υποχρεούνται να λένε dajin-gogi gyeopppang (διπλό ψωμί με μοσχαρίσιο κιμά) αντί για χάμπουργκερ και eseukimo (εσκιμώ) για παγωτό. Παράλληλα, οι μηχανές καραόκε που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χώρα, θα πρέπει, πλέον, να ονομάζονται «μηχανές συνοδείας στην οθόνη».

«Ο στόχος είναι να διδάξουμε στους επαγγελματίες του τουρισμού να χρησιμοποιούν συνειδητά το βορειοκορεατικό λεξιλόγιο και τις εκφράσεις, αποφεύγοντας προσεκτικά τις εκφράσεις νοτιοκορεατικού στιλ και τις ξένες δανεικές λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιούσαν εν αγνοία τους», εξήγησε αξιωματικός στο ξένο μέσο.

Η επιδείνωση της καταπίεσης

Η καταπίεση στη Βόρεια Κορέα έχει σε μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία, με το κράτος να τιμωρεί όλο και πιο σκληρά τους πολίτες που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ξένα μέσα ενημέρωσης, με σκληρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκτελέσεων, διαπιστώνει μια νέα σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.



Από το 2015, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει νόμους που ποινικοποιούν την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών από «εχθρικά» έθνη και τη χρήση «γλωσσικών εκφράσεων» που δεν συνάδουν με την προδιαγεγραμμένη σοσιαλιστική ιδεολογία και κουλτούρα.

Η παρακολούθηση ξένων ταινιών, η ακρόαση μουσικής ή η κοινοποίηση τηλεοπτικών δραμάτων από το εξωτερικό μπορεί να επισύρει αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής, σύμφωνα με τους νέους νόμους που θεσπίστηκαν την τελευταία δεκαετία.

Οι καταστολές κατά της ξένης πληροφόρησης ειδικότερα λέγεται ότι εντάθηκαν από το 2018 και έγιναν ακόμη πιο σκληρές από το 2020, με αποτέλεσμα αρκετές δημόσιες εκτελέσεις, αναφέρει η έκθεση.

Οι αναφορές ωστόσο δείχνουν ότι ο πληθυσμός συνεχίζει να καταναλώνει απαγορευμένες πληροφορίες παρά τους κινδύνους.