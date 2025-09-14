Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή σε όποιον παρακολουθεί ξένες σειρές και ταινίες

Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας αυξάνει διαρκώς τα αδικήματα για τα οποία επιβάλλεται η θανατική ποινή – συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων, οι οποίοι διαμοιράζονται ξένες ταινίες και σειρές – σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΗΕ.

Η δικτατορία, που είναι σχεδόν τελείως αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, εξαναγκάζει τους πολίτες της σε ακόμα περισσότερη υποχρεωτική εργασία, ενώ περιορίζει ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες τους, τονίζεται στην έκθεση.



Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει διαπιστώσει ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας έχει αυξήσει δραματικά τον έλεγχο «σε κάθε πτυχή της ζωής των πολιτών». Ενώ ο Ύπατος Αρμοστής τονίζει ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες «θα υποστούν ακόμα περισσότερα βασανιστήρια, καταπίεση και φόβο» και προσθέτει ότι «κανένας άλλος λαός στον πλανήτη δεν βρίσκεται υπό καθεστώς τόσων περιορισμών».



Από την έκθεση του ΟΗΕ, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις ανθρώπων που δραπέτευσαν από τη Βόρεια Κορέα την προηγούμενη δεκαετία, προκύπτει επίσης ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται πλέον πολύ συχνότερα.

Τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι που έχουν περάσει από το 2015 αυξάνουν τα «εγκλήματα» που τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών – μεταξύ τους και η παρακολούθηση ή διαμοιρασμός ξένων τηλεοπτικών σειρών και ταινιών – καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να περιορίσει την πληροφόρηση του λαού.

Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν διηγούνται στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εκτελέσεις για το διαμοιρασμό ξένουν περιεχομένου.

Εκτελέσεις... σε κοινή θέα για να προκαλέσουν φόβο

Μάλιστα, περιγράφουν ότι οι εκτελέσεις αυτές γίνονται από αποσπάσματα σε δημόσιους χώρους ώστε να προκαλέσουν φόβο στους πολίτες και να τους αποθαρρύνουν από την παρανομία. Η Κανγκ Γκιουρί, που δραπέτευσε το 2023, είπε στο BBC ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν, επειδή είχαν στην κατοχή τους τηλεοπτικό περιεχόμενο από Νότια Κορέα.



Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία το 2011 μετά το θάνατο του πατέρα του, οι άνθρωποι που αυτομόλησαν έλεγαν ότι ήλπιζαν ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί, καθώς ο Κιμ υποσχόταν ότι δε θα χρειάζεται πλέον «να σφίξουν το ζωνάρι» - εννοώντας ότι θα είχαν να φάνε. Είχε υποσχεθεί να βελτιώσει την οικονομία και να προστατεύσει τη χώρα αναπτύσσοντας πυρηνικά όπλα.



Ωστόσο, τελικά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Η οικονομία χειροτέρεψε και σχεδόν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωναν ότι δεν είχαν να φάνε και ότι τα τρία γεύματα την ημέρα είναι «πολυτέλεια». Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έκανε επιδρομή και στις ανεπίσημες αγορές όπου οι οικογένειες αντάλλασσαν προϊόντα, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει κι άλλο η επιβίωσής. Και φυσικά αύξησε τους ελέγχους στα σύνορα με την Κίνα, με συνέπεια να δυσκολέψει κι άλλο η απόδραση από τη χώρα, καθώς οι στρατιώτες που τα φυλούν έχουν εντολή να πυροβολούν όποιον προσπαθεί να το σκάσει.

ΟΗΕ: Ζητά έρευνα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Η έκθεση του ΟΗΕ μιλά για «απόλυτο έλεγχο» της κυβέρνησης στις ζωές των πολιτών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καμία απόφαση για τη ζωή τους, είτε οικονομική, είτε κοινωνική, είτε πολιτική. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν την καταναγκαστική εργασία, με όσους προέρχονται από φτωχές οικογένειες να αναγκάζονται να δουλεύουν σε έργα με πολύ αυξημένα εργατικά δυστυχήματα.

Κάποιες από τις πιο ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται στις περίφημες φυλακές για πολιτικούς κρατούμενους, οι οποίοι υπηρετούν ισόβια και συχνά «εξαφανίζονται» για πάντα.



Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε μία στιγμή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε στο πλευρό του Κινέζου ηγέτη, Σι Ζινπίνγκ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που υπογραμμίζει την αποδοχή των εν λόγω χωρών για τις πρακτικές που ακολουθεί ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας.