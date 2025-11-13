Οι παράλογοι κανόνες του Κιμ Γιονγκ Ουν για τη μετάδοση της Premier League στη Βόρεια Κορέα

Η Premier League φτάνει επιτέλους και στη Βόρεια Κορέα, αλλά όχι όπως τη γνωρίζουμε. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποφάσισε να επιτρέψει τη μετάδοση των αγώνων του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, επιβάλλοντας ωστόσο μια σειρά από παράδοξους και αυστηρούς όρους που μετατρέπουν το αγγλικό ποδόσφαιρο σε… βορειοκορεατική παραγωγή.



Πρώτα απ’ όλα, κανένα παιχνίδι δεν θα προβάλλεται ζωντανά. Όλοι οι αγώνες θα «περνούν» από σκληρή επεξεργασία, ώστε να διαρκούν μόλις 60 λεπτά και να μην περιλαμβάνουν εικόνες ή φωνές που δεν εγκρίνει το καθεστώς. Αγγλικές λέξεις, επιγραφές στα γήπεδα ή διαφημιστικά μηνύματα θα σβήνονται από την οθόνη, αντικαθιστώντας τα με γραφικά στη βορειοκορεατική γλώσσα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: North Korean leader Kim Jong-un has agreed to broadcast Premier League games in the country but under some strict conditions, as per the Guardian:



• Matches will not be broadcast live, but will be edited before airing.



• Any footage featuring South Korean… pic.twitter.com/6BejOLfUrV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2025





Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάθε πλάνο με Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές θα κόβεται εντελώς, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει με οτιδήποτε θυμίζει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα , από περιβραχιόνια μέχρι σημαίες στα γήπεδα. Ουσιαστικά, η Premier League που θα βλέπουν οι πολίτες της χώρας θα είναι μια «καθαρισμένη» εκδοχή, απογυμνωμένη από οτιδήποτε θεωρείται ανεπιθύμητο.



Η λογοκρισία στα αθλητικά δεν είναι κάτι νέο για τη Βόρεια Κορέα. Στο παρελθόν, αγώνες Champions League μεταδίδονταν μήνες μετά, με ομάδες που είχαν Νοτιοκορεάτες παίκτες να «εξαφανίζονται» από το πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, για μια χώρα απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, το γεγονός ότι οι πολίτες της θα δουν ,έστω και φιλτραρισμένο, αγγλικό ποδόσφαιρο, θεωρείται… επανάσταση.