«Θα ήθελα να συναντήσω τον Κιμ» είπε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για τη Νότια Κορέα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Τύπο λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος του για την περιοδεία του στην Ασία πως θα ήθελε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα.

«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες. Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.

Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του ρεπουμπλικάνου.

Το πρόγραμμα Τραμπ στην Ασία

Σε μια περίοδο εμπορικών και οικονομικών εντάσεων, η σχέση ΗΠΑ - Κίνας βρίσκεται υπό πίεση ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη απειλές για δασμούς και ελιγμοί ελέγχου των εξαγωγών. Μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι θα ήταν σημαντική, όμως σε αυτή τη φάση δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα.

Με την επίσκεψή του στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ υπογραμμίζει τους δεσμούς των ΗΠΑ με βασικούς συμμάχους σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό, ειδικά με την Κίνα.

Πολύ ενδιαφέρον πάντως θα έχει να δούμε αν, κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής περιοδείας του στην Ασία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, παλιό του γνώριμο και φίλο. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο μια τέτοια συνάντηση είναι κάτι περισσότερο από πιθανή, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καθώς βρίσκεται ακόμα στα «σκαριά».