Ανησυχία από τις πρωτοβουλίες του Κιμ - Νέο πύραυλο «αγνώστου τύπου» εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα Τετάρτη (22/10) στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, σηματοδοτώντας την πρώτη δοκιμή από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε-μιουνγκ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η εκτόξευση του «όπλου αγνώστου τύπου» έγινε προς την ανατολική κατεύθυνση στις 08:10 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), με τον στρατό της Σεούλ να κάνει λόγο για πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Πολιτικό μήνυμα σε περίοδο αλλαγής

Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κεντροαριστερός Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί αναθέρμανση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα, εγκαταλείποντας τη σκληρή γραμμή του προκατόχου του, Γιουν Σοκ-γελ.

Η τελευταία πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου, με παρατηρητές να εκτιμούν ότι η νέα εκτόξευση αποτελεί επιδεικτική απάντηση στις δηλώσεις κατευνασμού του νέου προέδρου της Νότιας Κορέας.

Φωτ.: Reuters

Στο φόντο της συνόδου APEC

Η κίνηση της Πιονγκγιάνγκ έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC), που θα διεξαχθεί στη νοτιοκορεάτικη πόλη Τζονγκτζού στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντήσει εκ νέου τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει τρεις συναντήσεις κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ -στη Σιγκαπούρη (2018), στο Βιετνάμ (2019) και στα σύνορα Βόρειας–Νότιας Κορέας (Ιούνιος 2019)- χωρίς ωστόσο να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και το «αμετάκλητο» πυρηνικό οπλοστάσιο

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποκαταστήσει επαφές με την Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι έχει «καλές αναμνήσεις» από τον Τραμπ — υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν κάθε απόπειρα αφοπλισμού της χώρας του.

Παράλληλα, η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να αναπτύσσει νέα οπλικά συστήματα. Τον Σεπτέμβριο, ο Κιμ παρακολούθησε δοκιμή κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές — την ένατη κατά σειρά στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Ο «πιο ισχυρός» βαλλιστικός πύραυλος της χώρας

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε σε στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, τον οποίο χαρακτηρίζει «πιο ισχυρό» όπλο του οπλοστασίου της, με «απεριόριστη εμβέλεια».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία ανώτατων αξιωματούχων της Ρωσίας και της Κίνας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 ετών του κυβερνώντος κόμματος.

Κυρώσεις και αδιέξοδο

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό βαριές οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ, εξαιτίας των πυρηνικών και βαλλιστικών της προγραμμάτων. Παρά τις διεθνείς πιέσεις, η Πιονγκγιάνγκ επιμένει ότι αποτελεί «αμετάκλητα πυρηνική δύναμη», επικαλούμενη την ανάγκη αυτοάμυνας απέναντι σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Οι δύο Κορέες παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο Πόλεμος της Κορέας (1950–1953) έληξε με ανακωχή και όχι συνθήκη ειρήνης.