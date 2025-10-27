«Ιπτάμενο Τσέρνομπιλ»: Γιατί ο Πούτιν θεωρεί «ανίκητο» τον νέο πυρηνικό πύραυλο που έθεσε σε δοκιμή

Ένα νέο, προηγμένο και δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνο πυρηνικό όπλο φέρεται να έχει στα χέρια του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία προχώρησε στην επιτυχή δοκιμή του νέου πυραύλου Burevestnik που κατασκευάζει εδώ και πολλά χρόνια.

Πρόκειται για ένα νέο τύπο πυραύλου Κρουζ με πυρηνική κεφαλή, τον οποίο ο ίδιος ο Πούτιν έχει αποκαλέσει «ανίκητο».

Μετά την επιτυχή δοκιμή του, η Μόσχα ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής του, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος χθες Κυριακή (26/10), στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση, μετά την κατάρρευση του σχεδίου για συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, επειδή το νέο όπλο λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια, είναι ικανό να πετάξει για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι άλλοι πύραυλοι και -όπως υποστηρίζει το Κρεμλίνο, μπορεί να αποφύγει τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Φέρεται επίσης να έχει απεριόριστη εμβέλεια.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό προϊόν που κανείς στον κόσμο δεν έχει», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ, και άλλους στρατιωτικούς διοικητές, σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο. «Πρέπει να εντοπίσουμε πιθανές χρήσεις και να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την υποδομή για την ανάπτυξη αυτού του όπλου στις ένοπλες δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή, άκουγε τον Γκερασίμοφ να ανακοινώνει ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη (21/10) και ότι ο πύραυλος παρέμεινε σε πτήση για 15 ώρες, πετώντας για 14.000 χιλιόμετρα.

O Burevestinik τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα και, ανάλογα με το σχεδιασμό, ενδεχομένως να εκπέμπει ραδιενεργά καυσαέρια καθώς πετάει, τονίζουν ειδικοί, σύμφωνα με τον Guardian.

«Αποτελεί λόγο ανησυχίας»

Ο Γκερασίμοφ ανέφερε επίσης ότι οι εκτοξεύσεις εκπαίδευσης μάχης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars και Sineva και δύο πυραύλων κρουζ Kh-102 είχαν πραγματοποιηθεί, γεγονός που ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι «επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξιοπιστία της πυρηνικής ασπίδας της Ρωσίας».

Ο Burevestnik, ο οποίος ονομάζεται επίσης SSC-X-9 Skyfall, πήρε το όνομά του από το πετρέλι, ένα πουλί που κάποιοι πιστεύουν ότι προμηνύει μια καταιγίδα.

Η κατασκευή του βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια και οι αναλυτές λένε ότι η επιτυχημένη δοκιμή του δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, αποτελεί λόγο ανησυχίας, σύμφωνα με τον Jeffrey Lewis, ειδικό σε θέματα μη διάδοσης πυρηνικών όπλων στο Middlebury College.

«Είναι ένα μικροσκοπικό ιπτάμενο Τσερνόμπιλ», τόνισε, παραπέμποντας στο ολέθριο ατύχημα που σημειώθηκε το 1986 σε πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας και έγινε συνώνυμο με την πυρηνική καταστροφή.

«Αυτή είναι μια κακή εξέλιξη», πρόσθεσε ο Lewis. «Είναι ένα ακόμη όπλο τύπου επιστημονικής φαντασίας, που θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στον έλεγχο των όπλων», σημείωσε ο αναλυτής.

Η πρώτη άμεση απειλή στον Τραμπ;

Η Μόσχα άρχισε να αναπτύσσει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους αποσύρθηκε από τη Συνθήκη κατά των Βαλλιστικών Πυραύλων του 1972, ανέφερε ο Lewis. Όταν η Ρωσία ανακοίνωσε το Burevestnik το 2018, ο Πούτιν το παρουσίασε ως απάντηση στις προσπάθειες των ΗΠΑ να κατασκευάσουν ολοκληρωμένες ασπίδες αντιπυραυλικής άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει μιλήσει συχνά για την ανάπτυξη μιας αντιπυραυλικής ασπίδας που αποκαλεί «Χρυσό Θόλο» και η οποία, όπως λέει, θα καθιστούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες απρόσβλητες από πυραυλικές επιθέσεις. Το Burevestnik έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει ένα σύστημα τύπου Χρυσού Θόλου.

Η ανακοίνωση του Πούτιν αποτελεί την πρώτη σοβαρή πυρηνική απειλή από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα τον Ιανουάριο, δήλωσε η Hanna Note του Κέντρου Μελετών Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων James Martin. Αυτή η κίνηση, είπε, στόχευε περισσότερο στην Ουάσιγκτον.

🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km



A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs — Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Ρωσία ανέπτυξε έναν πύραυλο Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Περίπου την ίδια εποχή, το Κρεμλίνο μείωσε το όριο χρήσης πυρηνικών όπλων. Έκτοτε, η Μόσχα είχε επικεντρωθεί στη χρήση «υβριδικών απειλών» προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η πτήση στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, δήλωσε η Νότε.

«Περίεργη» δραστηριότητα στον Αρκτικό Κύκλο

Τον Αύγουστο του 2025, πολλοί παρατηρητές κατέγραψαν δραστηριότητα σε ένα ρωσικό πεδίο δοκιμών πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, καθώς ο Πούτιν ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο Άνκορατζ για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Η δραστηριότητα ήταν εξαιρετικά αξιοσημείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, και ορισμένες δοκιμές που μπορεί να είχαν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν ανεπιτυχείς, δήλωσε ο Lewis.

Την Κυριακή (26/10), μετά τη δοκιμή του Burevestnik, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεσμεύτηκε ότι τυχόν επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία θα αντιμετωπιστούν με μια «εκπληκτική» απάντηση.

«Δεν είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο σύστημα», δήλωσε ο Pavel Podvig, αναλυτής των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων με έδρα τη Γενεύη. Προορίζεται φαινομενικά να απαντήσει σε μια πυρηνική επίθεση των ΗΠΑ, αλλά μια τέτοια επίθεση θα στοχεύσει τις εξέδρες εκτόξευσης του Burevestnik, επισήμανε.

Παρ' όλα αυτά, τόνισε ο Lewis, πρόκειται για μια ανησυχητική εξέλιξη για την παγκόσμια ασφάλεια. «Κάπως έτσι μοιάζει μια κούρσα εξοπλισμών», είπε.