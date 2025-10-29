Μετά τον Burevestnik, o Poseidon: Το νέο υπερόπλο του Πούτιν είναι κράμα τορπίλης και drone

Μετά το «Ιπτάμενο Τσέρνομπιλ», τον νέο πυρηνικό πύραυλο Burevestnik, που έθεσε πρόσφατα σε δοκιμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να κάνει επίδειξη δύναμης για ακόμη μία φορά, σε μια προσπάθεια να «απαντήσει» στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε δοκιμή και το νέο υπερόπλο της Ρωσίας, το οποίο πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Έλληνα θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Πρόκειται για την πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon, η οποία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, είναι ικανή να καταστρέψει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρύνει τόσο τη ρητορική του, όσο και τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει επιλέξει να επιδεικνύει δημόσια την πυρηνική του ισχύ - αρχικά με τη δοκιμή ενός νέου πυραύλου Κρουζ, του Burevestnik, στις 21 Οκτωβρίου 2025 και στη συνέχεια με τις ασκήσεις εκτόξευσης πυρηνικών όπλων στις 22 Οκτωβρίου 2025.

Η υπερτορπίλη Poseidon (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Η ισχύς του Poseidon



Υπάρχουν λίγες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Poseidon, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πυρηνικό κράμα τορπίλης και drone, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Πούτιν, πίνοντας τσάι και τσιμπολογώντας κέικ σε νοσοκομείο της Μόσχας, παρέα με Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η δοκιμή της νέας υπερτορπίλης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με κινητήρα εκτόξευσης από υποβρύχιο-φορέα, αλλά και να εκτοξεύσουμε την πυρηνική μονάδα στην οποία αυτή η συσκευή πέρασε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν. «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο», είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να αναχαιτιστεί το Poseidon, το οποίο οι αναλυτές πιστεύουν ότι έχει εμβέλεια 10.000 χλμ. (6.200 μίλια) και μπορεί να ταξιδέψει με περίπου 185 χλμ. την ώρα.

President Vladimir Putin said Russia had successfully tested a Poseidon nuclear-powered super torpedo that military analysts say is capable of devastating coastal regions by triggering vast radioactive ocean swells https://t.co/ph9P44d7ih pic.twitter.com/U8k9eLTLRd — Reuters (@Reuters) October 29, 2025

Η επίδειξη δύναμης του Πούτιν



Οι δοκιμές του Burevestnik και του Poseidon έχουν ως στόχο να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ρωσία, σύμφωνα με τα λόγια του Πούτιν, δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Για τον Τραμπ, ο οποίος έχει αποκαλέσει τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη» επειδή δεν κατάφερε να υποτάξει γρήγορα την Ουκρανία, το μήνυμα είναι ότι η Ρωσία παραμένει παγκόσμιος στρατιωτικός ανταγωνιστής, ειδικά στα πυρηνικά όπλα, και ότι οι προτάσεις της Μόσχας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων θα πρέπει να υλοποιηθούν.

Η υπερτορπίλη Poseidon (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Το Poseidon και η κούρσα των πυρηνικών



Το Poseidon είναι ένα νέο όπλο που εμφανίστηκε εν μέσω αυτού που ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει ως παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών - κυρίως μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας - για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των πυρηνικών τους οπλοστασίων.

Γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Kanyon, το Poseidon έχει μήκος 20 μέτρα, διάμετρο 1,8 μέτρα και ζυγίζει 100 τόνους, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.



Οι ειδικοί στον έλεγχο των όπλων λένε ότι το συγκεκριμένο υπερόπλο παραβιάζει τους περισσότερους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Έχουν εκτιμήσει ότι θα φέρει κεφαλή δύο μεγατόνων και ίσως τροφοδοτείται από αντιδραστήρα που ψύχεται με υγρό μέταλλο.



Ο Πούτιν δήλωσε ότι η ισχύς του Poseidon ξεπερνά εκείνη «ακόμα και του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat», ο οποίος είναι γνωστός ως SS-X-29 ή Satan II.



Από την πρώτη ανακοίνωση των συστημάτων Poseidon και Burevestnik το 2018, ο Πούτιν τα έχει παρουσιάσει ως απάντηση στις κινήσεις των ΗΠΑ για την κατασκευή ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας, μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσινγκτον το 2001 από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους του 1972, καθώς και στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.



Μετά τη δοκιμή του Burevestnik από τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο.