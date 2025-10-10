Πυρηνικός... πυρετός πριν λήξει η Συνθήκη New START - «Θα ανακοινώσουμε νέα όπλα» λέει ο Πούτιν

Την παρουσίαση νέων όπλων που θα ενταχθούν στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον ίδιο να κάνει λόγο πως αυτά θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τα νέα όπλα. Αυτά τα συστήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ανάπτυξης και των δοκιμών στη χώρα μας. Οι δοκιμές προχωρούν καλά», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν υποστήριξε πως η χώρα του διαθέτει ήδη προηγμένα όπλα στα διηπειρωτικά, ναυτικά και εναέρια σκέλη της ενώ υπογράμμισε ότι «ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών μας δυνάμεων αποτροπής υπερβαίνει αυτόν οποιουδήποτε άλλου πυρηνικά οπλισμένου έθνους. Αναπτύσσουμε δυναμικά όλα αυτά τα συστήματα, όλα όσα ανέφερα τα προηγούμενα χρόνια, και τα ολοκληρώνουμε».

Το πάγωμα των συνομιλιών για παράταση της New START

Η συγκεκριμένη δήλωση γίνεται λίγους μήνες πριν τη λήξη της συνθήκης New START μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, η οποία περιορίζει τα πυρηνικά όπλα. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια προοπτική ανανέωσης με τις δυο χώρες να έχουν «παγώσει» τις συνομιλίες τους. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε για τη Συνθήκη New Start η οποία λήγει στις αρχές του 2026 και ανέφερε πως «υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για να παραταθεί η Συνθήκη πριν λήξει τον Φεβρουάριο».

Σημείωσε ωστόσο ότι «θα είναι αρκετοί οι επόμενοι μήνες για να ληφθεί απόφαση για την παράταση της New START; Νομίζω ότι αυτός είναι αρκετός χρόνος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καλή θέληση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράταση αυτών των συμφωνιών», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχουν διατηρήσει επαφές, πρόσθεσε ο Πούτιν, και αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν ότι «αυτό δεν είναι για αυτούς», αυτό «δεν θα είναι κρίσιμο» για τη Ρωσία. «Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο εδώ», εξήγησε.