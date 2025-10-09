Πρώτη αντίδραση Πούτιν για τη συμφωνία στη Γάζα - «Ελπίζουμε οι πρωτοβουλίες Τραμπ να υλοποιηθούν»

Σχετικά με τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τοποθετήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη (9/10) μιλώντας στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα στο Τατζικιστάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που πήρε ο Αμερικανός ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ ελπίζοντας να υλοποιηθούν.

«Ελπίζουμε πραγματικά αυτές οι πρωτοβουλίες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να υλοποιηθούν στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι πρώτες αντιδράσεις του Κρεμλίνου

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά δήλωσε ότι το κλειδί θα είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία.

«Σίγουρα υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Δεν μπορεί παρά να προκαλεί γενική ικανοποίηση το γεγονός ότι ήδη εδραιώνεται μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Όλες αυτές οι προσπάθειες μπορούν να καλωσοριστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και πρόσθεσε πως «ελπίζουμε ότι οι υπογραφές θα παραδοθούν σήμερα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ενέργειες για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα (6/10).

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ ήταν «η καλύτερη λύση που έχουμε στο τραπέζι» και «έδωσε ελπίδα», αν και ανέφερε την «κρατική υπόσταση» με μάλλον αόριστους όρους και όχι σε σχέση με τη Δυτική Όχθη.