Κατάπαυση του πυρός στην Γάζα: Ο οδικός χάρτης για την συμφωνία – 53% της Γάζας θα ελέγχουν οι IDF

Από αύριο Παρασκευή (10/10) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ειρήνευσης στην Γάζα, μετά την τελική εκδοχή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που υπογράφηκε σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά την έγκρισή της από το υπουργικό συμβούλιο.

Η «τελική εκδοχή της πρώτης φάσης» του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας υπογράφηκε σήμερα το πρωί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανακοίνωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς ή από άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είπε η Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Συνεδριάζει το υπουργικό και το συμβούλιο ασφαλείας

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, που ξεκίνησε να συνεδριάσει στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών έπειτα από αυτήν την έγκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε εξάλλου ο Μπεντροσιάν.

Λευκός Οίκος: Την Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετέφερε την πλέον επικαιροποιημένη εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Σε ενημερωτική δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Μόλις το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο επικυρώσει τη συμφωνία για τους ομήρους σήμερα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απόσυρση των στρατευμάτων του στην προσυμφωνημένη γραμμή εντός της Γάζας. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 24 ώρες.

Κατόπιν, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών, εντός της οποίας η Χαμάς θα επιχειρήσει να εκτελέσει τη διαδικασία «εξόδου» και απελευθέρωσης των ομήρων, ενδεχομένως και νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα», καταλήγει η δήλωση, υποδηλώνοντας την έναρξη της υλοποίησης της συμφωνίας εκείνη την ημέρα.

Ο οδικός χάρτης για την πολιτική διοίκηση

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σαάρ, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο Fox News νέες λεπτομέρειες σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο Τζένιφερ Γκρίφιν για τον μελλοντικό ρόλο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τα σχέδια στρατιωτικής αποχώρησης του Ισραήλ, ο Σαάρ εξήγησε ότι το Ισραήλ προχωρά ήδη σε αποχώρηση των στρατευμάτων του πίσω από την «κίτρινη γραμμή», παραχωρώντας το 53% του εδάφους της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη.

Για τη μεταβατική περίοδο, η Γάζα θα διοικείται από ένα συμβούλιο αποτελούμενο από ντόπιους Παλαιστινίους, με την ενεργό συμβολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υφιστάμενη Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο, αλλά αυτό τελεί υπό την αίρεση της υιοθέτησης συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.