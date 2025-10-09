Γάζα: Ρήγμα στην κυβέρνηση Νετανιάχου - Καταψηφίζει ο υπουργός Οικονομικών τη συμφωνία

Ένα σκληρό πολιτικό και διπλωματικό πόκερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ. Ο υπουργός Οινονομικών του κράτους του Ισραήλ Μπεζαζέλ Σμόντριτς ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα καταψηφίσει την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι υπονομεύει την σκληρή διπλωματική προσπάθεια που έχει μέχρι στιγμής καταβληθεί.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αναλυτές η άρνηση του Σμόντριτς ίσως είναι η αιτία για την αναβολή μέχρι τις 8 απόψε το βράδυ της κρίσιμης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που αναμένεται να υπερψηφίσει το σχέδιο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Πολιτικο-στρατιωτικό Υπουργικό Συμβούλιο στην Ιερουσαλήμ το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία η συμφωνία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Εφόσον το Πολιτικοστρατιωτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία, αυτή θα προωθηθεί αμέσως για την τελική έγκριση από το πλήρες Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου η συνεδρίαση μετατέθηκε για τις 8 μ.μ. τοπική ώρα.

Καθυστέρηση λόγω των καταλόγων των κρατουμένων

Η συνεδρίαση του Πολιτικοστρατιωτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 5 μ.μ., ξεκίνησε τελικά με καθυστέρηση μιάμισης ώρας.

Σύμφωνα με το Channel 12, η καθυστέρηση οφειλόταν στις εντατικές και συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις σχετικά με τον κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που αναμένεται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η σκληρή αντίθεση του Σμότριτς

Ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ομήρους που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι από τη Χαμάς το Σαββατοκύριακο, ο Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία.

רגשות מעורבים בבוקר מורכב:



שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם!



על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל.… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 9, 2025

Ο Σμότριτς εξέφρασε έντονη ανησυχία, χαρακτηρίζοντας τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν ως «την επόμενη γενιά της ηγεσίας της τρομοκρατίας». Προειδοποίησε ότι η απελευθέρωσή τους θα έχει ως συνέπεια να σχεδιάζουν να «συνεχίσουν να χύνουν ποτάμια εβραϊκού αίματος».

Παρά τις διαφωνίες, τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης εκτιμούσαν ότι το πλήρες Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τη συμφωνία με σταθερή πλειοψηφία, ανοίγοντας τον δρόμο για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 εκτιμάται ότι είναι εν ζωή.