Γάζα: Μπεν-Γκβιρ και Σμόντριτς εκτροχιάζουν την εκεχειρία και απειλούν τον Νετανιάχου

Έντονο πολιτικό παρασκήνιο καθυστερεί την επικύρωση τη συμφωνίας εκεχειρείας στη Γάζα. Ενώ νωρίτερα την Πέμπτη η Χαμάς ανακοίνωσε και τυπικά την λήξη του πολέμου, οι σκληροπηρυνικοί υπουργοί Οικονομίας και Ασφάλειας του Ισραήλ που είναι κυβερνητικοί εταίροι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση και να καταψηφίσουν τη συμφωνία πετώντας έτσι στον κάλαθο των αχρήστων τεράστιο διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο που δαπανήθηκε από Ισραήλ, Χαμάς, ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτο για την επίτευξη της κρίσιμης εκεχειρίας και συμφωνίας ειρήνης.

Η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε πρώτα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσει την απόφαση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πλήρης συνεδρίαση της κυβέρνησης με τους υπουργούς.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν στη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης μετά από προηγούμενες συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Τρεις υπουργοί κατά της συμφωνίας

Οι δεξιοί υπουργοί του Ισραήλ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ (Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα) και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ (κόμμα Ότζμα Γιεχουντίτ), ανακοίνωσαν ότι θα αντιταχθούν στη συμφωνία.

Και οι δύο εξέφρασαν την αντίθεσή τους, κυρίως λόγω της ανταλλαγής Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Η υπουργός Εθνικών Αποστολών Ορίτ Στροκ, επίσης μέλος του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας «ό,τι και να γίνει», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Η περίπτωση του Σμότριτς

Ο κύκλος των αντιδράσεων ξεκίνησε νωρίς την Πέμπτη (9/10), όταν ο Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε μέσω X/Twitter ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκείνο το απόγευμα.

רגשות מעורבים בבוקר מורכב:



שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם!



על הזכות להיות ממובילי ההתנגדות לעסקאות חלקיות שהיו משאירות חצי מהם לפחות להינמק במנהרות האויב, והדרישה להמשיך במלחמה עד מימוש מלא מטרותיה, דרישה שהביאה להתקדמות לכיבוש עזה והפעלת הלחץ הצבאי שהביא את חמאס להתקפל.… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 9, 2025

Ο Σμότριτς ανέφερε ότι επικρατούν «ανάμεικτα συναισθήματα σε ένα περίπλοκο πρωινό», καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν από τους τρομοκράτες της Χαμάς το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, πιστεύει ότι η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, τους οποίους χαρακτήρισε ως «την επόμενη γενιά της ηγεσίας της τρομοκρατίας», θα έχει σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης των απελευθερωμένων κρατουμένων να «κάνουν τα πάντα για να συνεχίσουν να χύνουν ποτάμια εβραϊκού αίματος». Διευκρίνισε ότι αυτοί οι φόβοι τον εμποδίζουν να συμμετάσχει σε «πανηγυρισμούς με βραχυπρόθεσμη σκέψη».

Ο Μπεν-Γκβιρ απειλεί με «διάλυση» της κυβέρνησης

Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι θα «διαλύσει» την κυβέρνηση εάν δεν τερματιστεί η κυριαρχία της Χαμάς στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ένας αξιωματούχος στην πόλη της Γάζας ανέφερε ότι «η πραγματικότητα επί τόπου» στη Γάζα δεν έχει αλλάξει, παρά τις τελευταίες ενημερώσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, οι Χούθι δήλωσαν ότι παρακολουθούν την εκκολαπτόμενη κατάπαυση του πυρός και θα υποστηρίξουν τη Γάζα σε περίπτωση που υπάρξουν ισραηλινές παραβιάσεις.

ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ψήφος του Ότζμα Γιεχουντίτ

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του, Ότζμα Γιεχουντίτ (Εβραϊκή Δύναμη), θα ψηφίσει κατά της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για όλους τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Το κόμμα του Μπεν-Γκβιρ, όπως αναρέρουν οι Times of Israel, δεν αποχωρεί άμεσα από τον συνασπισμό του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά προειδοποιεί ότι εάν η Χαμάς δεν διαλυθεί, το Ότζμα Γιεχουντίτ θα «ρίξει την κυβέρνηση».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ένας συνάδελφος ακροδεξιός ηγέτης, ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα του, Θρησκευτικός Σιωνισμός, θα αντιταχθεί στη συμφωνία.

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει επί της συμφωνίας και αναμένεται να την εγκρίνει, παρά την καθυστέρηση άνω των τριών ωρών που προκλήθηκε από τα αιτήματα του Μπεν-Γκβιρ σχετικά με τον κατάλογο των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πρόκειται να απελευθερωθούν.

Οι φόβοι για το «τίμημα»

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες χαρά, ευτυχία και ενθουσιασμό για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους», ανέφερε ο Υπουργός σε ανακοίνωσή του. «Αλλά παράλληλα με αυτή τη χαρά, δεν πρέπει – υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – να αγνοήσουμε το ζήτημα του τιμήματος: την απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι από τις φυλακές».

Κατά συνέπεια, όπως τονίζει, το Ότζμα Γιεχουντίτ δεν μπορεί να ψηφίσει «υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει αυτούς τους δολοφόνους τρομοκράτες και θα την αντιταχθούμε στην κυβέρνηση».

Ο Μπεν-Γκβιρ προσθέτει ότι επανέλαβε στον Νετανιάχου πως δεν θα παραμείνει σε «μια κυβέρνηση που επιτρέπει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα».

Ισχυρίζεται ότι ο Πρωθυπουργός τον διαβεβαίωσε πως κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε, αλλά συμπληρώνει: «Εάν η εξουσία της Χαμάς δεν καταργηθεί ή αν μας πουν απλώς ότι έχει καταργηθεί, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με άλλο πρόσχημα – το Otzma Yehudit θα ρίξει την κυβέρνηση».

Εάν ο Μπεν-Γκβιρ και ο Σμότριχ αποχωρήσουν από την τρέχουσα κυβέρνηση, η οποία διαθέτει 60 έδρες (χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία), αυτή θα μείνει μόνο με 47 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να πυροδοτήσει τη διεξαγωγή νέων εκλογών.