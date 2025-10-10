Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: «Πράσινο φως» από το Ισραήλ μετά από πολιτικό θρίλερ

«Πράσινο φως» στην συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα άναψε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ. Η συνεδρίαση δεν ήταν ανέφελη και διεπεραιωτική. Είχαν προηγηθεί ηχηρές δημόσιες περί του αντιθέτου σκληροπυρηνικές φωνές όπως αυτή του υπουργού Οικονομικών Μπεζαζέλ Σμόντριτς και του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία.

«Η κυβέρνηση εγκρίνει τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από την αιχμαλωσία στη Γάζα», ανέφερε το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στις 01:33. Χρειάστηκε μια μαραθώνια συνεδρίαση και πιέσεις ακόμα και από τους διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ για να υπάρξει ευτυχής κατάληξη.



Σύμφωνα με τους Times Of Israel, οι περισσότεροι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οφίρ Σόφερ του ακροδεξιού κόμματος Θρησκευτικού Σιωνισμού του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, του οποίου όλοι οι άλλοι υπουργοί αντιτάχθηκαν στη συμφωνία, όπως και όλα τα μέλη του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γεχουντίτ.



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν τώρα σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, μετά το οποίο θα ξεκινήσει το χρονικό περιθώριο 72 ωρών για τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Το παρασκήνιο και τα «αγκάθια»

Χρειάστηκε να επιστρατευτούν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ που μπήκαν στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ισραήλ, προκειμένου να κάμψουν τις ισχυρές αντιδράσεις των δυο σκληροπυρηνικών υπουργών και κυβερνητικών εταίρων του Νετανιάχου.

Μπεν-Γκβιρ και Σμόντριτς φέρεται να αντιδρούσαν εξαιτίας των όσων κυκλοφορούν σχετικά με τον κατάλογο των Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι σε φυλακές στο Ισραήλ και είναι καταδικασμένοι για τρομοκρατία και που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Την ίδια στιγμή μεταξύ των κρίσιμων λεπτομερειών που πρέπει να τηρηθούν είναι ότι η Χαμάς θα αποφύγει τις τελετές παράδοσης των ζώντων κρατουμένων για λόγους προπαγάνδας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δηλώνουν ότι δεν ισχύει ακόμα η κατάπαυση του πυρός, καθώς άρματα μάχης βάλλουν κατά κατοίκων της Γάζας που επιχειρούν να επιστρέψουν προς τον βορρά.

Οι όροι της συμφωνίας

Το υπουργικό συμβούλιο αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που θα ανοίξει τον δρόμο για την απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων και την σταδιακή επάνοδο στην ειρήνη.

Το προσχέδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, που εξετάζεται από το Πολιτικοστρατιωτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, περιλαμβάνει την επιστροφή 20 ζωντανών ομήρων και των σορών 28 άλλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Η συμπερίληψη των 28 νεκρών ομήρων υποδηλώνει τον θάνατο δύο ομήρων για την τύχη των οποίων το Ισραήλ είχε εκφράσει προηγουμένως «σοβαρή ανησυχία», χωρίς όμως να τους έχει κηρύξει επισήμως νεκρούς, όπως σημειώνει το τηλεοπτικό δίκτυο.

Τον Μάιο, το Ισραήλ είχε εκφράσει δημόσια αμφιβολίες για το αν ήταν ακόμη ζωντανοί τρεις όμηροι. Αναφερόταν στον Ισραηλινό όμηρο Ταμίρ Νιμρόντι, στον Νεπαλέζο όμηρο Μπίπιν Τζόσι και στον Ταϊλανδό όμηρο Πίντα Νατταπόνγκ. Η σορός του Νατταπόνγκ αργότερα ανασύρθηκε από τη Γάζα.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους μόνο μετά την πάροδο 72 ωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων η Χαμάς θα πρέπει να έχει απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, σύμφωνα με προσχέδιο της σημερινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που είδε το Channel 12.

Ωστόσο, εάν παραμείνουν στη Γάζα όμηροι που έχουν χάσει τη ζωή τους, τότε θα τεθεί σε ισχύ μια διαφορετική, διαβαθμισμένη απάντηση—η οποία θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ. Το Ισραήλ αναμένει ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εντοπίσει όλους τους νεκρούς ομήρους.

Εάν προχωρήσει η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, θα αφεθούν ελεύθεροι:

250 κρατούμενοι ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

1.700 κάτοικοι της Γάζας οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά δεν συμμετείχαν σε αυτήν. Αυτοί είτε θα εξοριστούν στο εξωτερικό είτε θα σταλούν στη Γάζα.

Περίπου 22 ανήλικοι που επίσης δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, θα παραδοθούν στη Χαμάς περίπου 360 σοροί τρομοκρατών.

Η απελευθέρωση των ομήρων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την επικύρωση της συμφωνίας από το Ισραήλ, αφού πρώτα οι δυνάμεις των IDF αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων τοποθετείται χρονικά είτε την ερχόμενη Δευτέρα (13/10) ή το αργότερο την Τρίτη (14/10).

Στα χρώματα της αστερόεσσας η Κνεσέτ

Το κτίριο της Κνεσέτ (του Ισραηλινού Κοινοβουλίου) στην Ιερουσαλήμ φωταγωγήθηκε από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την σημερινή ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από την Αμερική και έχει συναφθεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 3 μ.μ. την Κυριακή. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την επίσκεψη.

Το κτίριο της Κνεσέτ θα παραμείνει φωταγωγημένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Προέδρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κνεσέτ.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να κάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας νωρίτερα σήμερα. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο Τραμπ αποδέχτηκε την πρόσκληση, αν και έχει εκφράσει την προθυμία του να απευθυνθεί στο σώμα.