Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Το σχέδιο Τραμπ και το... Νόμπελ Ειρήνης - Πότε επιστρέφουν οι όμηροι

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/10) την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς, ύστερα από έντονες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που διαρκεί εδώ και δύο χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέσω Twitter, «η κυβέρνηση ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — ζωντανών και νεκρών». Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, η οποία κλείστηκε χθες, Πέμπτη, στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο Τραμπ και το ιστορικό της συμφωνίας

Η συμφωνία βασίζεται σε σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου, με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου καταστροφικού για τη Γάζα και με αφετηρία την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που άφησε πίσω της 1.219 νεκρούς στο Ισραήλ.

Από τους 251 ομήρους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν κρατούμενοι, εκ των οποίων 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στις ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα πάνω από 67.000 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων «θα σημάνει το τέλος του πολέμου», ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια επιβεβαίωσε πως έλαβε «διαβεβαιώσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», δηλώνοντας ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ.

Οι όμηροι επιστρέφουν έως τη Δευτέρα – Ο Τραμπ αναμένεται στη Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν, ανέφερε ότι «η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη», ενώ η απελευθέρωση των ομήρων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός — δηλαδή ως τη Δευτέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή «την Κυριακή ή τη Δευτέρα», τονίζοντας πως «οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει μέχρι τότε».

Η συμφωνία εγκρίθηκε προηγουμένως από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας, ενώ σημειώθηκαν εσωτερικές διαφωνίες — με τον ακροδεξιό υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να καταψηφίζει.

Στο πρώτο 24ωρο εφαρμογής της συμφωνίας, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από ορισμένες ζώνες της Γάζας, διατηρώντας ωστόσο έλεγχο στο 53% της περιοχής, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Αντιδράσεις και σκηνές συγκίνησης

Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε πανηγυρισμούς στη Χαν Γιούνις της Γάζας, με τον πληθυσμό να υποδέχεται την είδηση με ανακούφιση.

«Δόξα τω Θεώ! Παρ’ όλους τους θανάτους και την απώλεια αγαπημένων μας, είμαστε ευτυχείς σήμερα», δήλωσε ο κάτοικος Αϊμάν αλ Ναζάρ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο Τελ Αβίβ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην «πλατεία των ομήρων», κρατώντας πινακίδες με τη λέξη «επιστρέφουν». «Περιμέναμε αυτή τη μέρα 734 ημέρες», είπε ο 54χρονος Λόρενς Ιτζχάκ, συγκινημένος.

REUTERS/Shir Torem

Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας αναμένεται να αρχίσουν άμεσα και θα περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «προχωρήσουν και οι δύο διαδικασίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει επίσης τη δημιουργία «Επιτροπής Ειρήνης» υπό την εποπτεία του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει τη μεταβατική διοίκηση της Γάζας.

Ωστόσο, στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής έχουν ήδη απορρίψει την ιδέα μιας τέτοιας «κηδεμονίας».

Παράλληλα, 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμμετάσχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ «για τις προσπάθειες και τον ηγετικό του ρόλο», ενώ ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης» για τη μεσολάβησή του.