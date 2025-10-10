Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ

Σε ισχύ τέθηκε από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των IDF στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν αναδιαταχθεί στην συμφωνηθείσα αρχική γραμμή αποχώρησης, αφού το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία το βράδυ της Πέμπτη 9/10.

Μετά την κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έχει 72 ώρες για να παραδώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους, νεκρούς ή ζωντανούς, στο Ισραήλ μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης. Αυτό το βήμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή ή τη Δευτέρα και θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 1.950 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Λωρίδα της Γάζας / Reuters

Απελευθερώνονται 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε επίσης σήμερα ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Αποσύρονται τα ισραηλινά στρατεύματα

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου ακόμα στέκεται όρθιο», δήλωσε ο Ισμαΐλ Ζαϊντά, 40 ετών, στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν στην Πόλη της Γάζας. «Αλλά το μέρος είναι κατεστραμμένο, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί».

«Τελείωσε; Λένε πως ναι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να μας πει εάν υπάρχει κατάπαυση πυρός και εάν μπορούμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε;»

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της Πόλης της Γάζας. «Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές ζώνες της Πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας της οργάνωσης.

Λωρίδα της Γάζας / Reuters

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ισραηλινά οχήματα αποσύρονται από νότια και κεντρικά τμήματα της πόλης προς ανατολικές περιοχές», πρόσθεσε. Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δήλωσαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις που κατείχε χθες, Πέμπτη.

Ο Μουγάιρ δήλωσε, ωστόσο, ότι οι μάχες στη Γάζα συνεχίζονται. «Τα πυρά δεν έχουν σταματήσει έως τώρα. Ο ισραηλινός στρατός έχει βάλει στόχο ομάδες των δημοτικών αρχών της Γάζας βόρεια της συνοικίας Σεΐχ Ραντουάν (στην Πόλη της Γάζας)», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας δημοτικός υπάλληλος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά. Ο Μουγάιρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας ακόμα άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Χαν Γιούνις σήμερα.

Λωρίδα της Γάζας / Reuters

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν σήμερα πάνω από τη Γάζα σε χαμηλό ύψος. Πρόσθεσε ότι οι ομάδες του έκαναν λόγο για αεροπορικά πλήγματα και για πλήγματα του πυροβολικού στο βόρειο τμήμα του θύλακα, κυρίως στην Πόλη της Γάζας.